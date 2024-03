La Germandat del Sant Crist dels Gitanos de Tarragona vol estrenar un nou pas de Setmana Santa el 2025

La Germandat del Sant Crist dels Gitanos compleix enguany el seu desè aniversari. Per aquest motiu, el viacrucis que celebren avui a la parròquia de la Santíssima Trinitat, com cada dijous previ al Diumenge de Rams, serà especial. Per commemorar aquesta efemèride, l’artista Tito Figueres ha pintat un quadre en honor a l’agrupació, el qual es presentarà abans de la tradicional processó pels carrers de la Part Alta. Aquesta obra se subhastarà i els diners recaptats serviran per acabar el nou pas de Setmana Santa que la Germandat del Sant Crist dels Gitanos està creant.

Jesús crucificat, amb els dos lladres també clavats a la creu, és el misteri que ha decidit representar la congregació presidida per Lluís Gutiérrez, qui manifesta que l’entitat sempre ha apostat pel «calvari i la crucifixió de Crist» com a motiu. D’altra banda, Gutiérrez ha recordat que la comunitat gitana és a Tarragona «des de fa 600 anys i de forma ininterrompuda» i «portava el misteri de l’Ecce Homo fa 400».

Posteriorment, es van repartir per diverses congregacions de la ciutat, fins que es va crear la Germandat del Sant Crist dels Gitanos. A partir de l’any vinent, volen tenir el seu propi misteri i sortir en la processó del Sant Enterrament. Perquè sigui possible, l’agrupació haurà de comptar amb el vistiplau de l’Arquebisbat de Tarragona, així com de la Congregació de La Sang, que és l’organitzadora.

Gutiérrez explica que el misteri està gairebé enllestit gràcies a l’ajut econòmic d’entitats privades, gent propera a la germandat i persones anònimes: «Falten 3.000 euros per als acabats». Les persones interessades poden fer donatius al compte bancari ES84 0049 1877 49 2910758252. Es pot obtenir tota la informació contactant a germandatcristgitanostrinitat@gmail.com.