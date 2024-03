Antònia Font, Albert Pla i Ara Malikian actuaran a Festival del Camp de Mart

El Festival al Camp de Mart torna aquest estiu amb 20 espectacles, una òpera, tres concerts simfònics, una obra de teatre, quatre espectacles de circ, onze concerts de música moderna i tres projeccions de cinema.

Els espectacles de gran format es donaran cita les nits de dissabte i diumenge al Teatre Auditori; els espectacles de circ, adreçats a tots els públics, ompliran l’agenda de les tardes dels divendres d’estiu; i el cinema, ho farà els divendres a la nit. Finalment, acabaran de completar els concerts de petit format del Refugi Sonor, que acollirà per segon estiu consecutiu les nits de dijous l’Espai Bar, adjunt al Teatre Auditori del Camp de Mart.

En aquesta edició, es posen a disposició de la ciutadania més de 16.000 butaques a la venda. Aquest estiu, el Teatre Tarragona també participarà en la programació del Festival.

Dels 20 espectacles 6 són de nova creació i 2 són estrenes, i la programació compta amb la participació de 3 companyies tarragonines. La consellera de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha destacat que «recolzem, donem suport i impulsem el talent local. Els festivals de Tarragona són l’espai per donar a aquest impuls a la gent de casa nostra».

Les entrades ja están disponibles des d’aquest dijous a taquilles del Teatre Tarragona o les 24 h a entrades.tarragona.cat.

Programació musical

L'òpera de producció tarragonina La Traviata, de la companyia Amics de la Lírica de Tarragona inaugurarà el Festival del Camp de Mart. L’espectacle es representarà en dues funcions, una el divendres 28 i l’altra diumenge 29.

La Franz Schubert Filharmonia, l’orquestra tarragonina de capçalera, oferirà un concert per a flauta i guitarra de Mozart sota la direcció de Christoph Schlüren, amb les solistes de Flauta, Raquele Magalhães a la Flauta, Smaro Gregoriadou a la Guitarra.

Dissabte 13 de juny arribarà una de les nits més sonades de l’estiu amb Albert Pla and The Surprise Band. Acompanyat del guitarrista Diego Cortés.

Dissabte 20 de juliol, dins de la seva gira mundial, Ara Malikian fa parada a Tarragona per oferir el concert homenatge a l’experiència de ser pare. El 27 de juliol serà el torn del ja anunciat concert d’Antònia Font dins la seva Gira per Teatres. El concert de Tarragona serà un dels més especials de la gira, ja que s’oferirà amb serveis d’accessibilitat, llenguatge de signes, subtitulació i motxilles vibratòries.

Tancaran la programació musical artistes joves de primer nivell. Passaran pel Camp de Mart la cantant i trombonista Rita Payés, presentant el seu últim treball De Camino al Camino. Elisabeth Roma, Pol Batlle, Horacio Fumero i Juan Berbín, s'uneixen novament en aquesta travessia.

Dissabte 3 d’agost arriba una nova edició de la nit jove, amb un triple concert dels grups JAzzWoman, Bajas Pasiones i Lia Kali. Una nit d’accés lliure dedicada al públic jove.

Teatre, circ i cinema

Sílvia Abril, Gabriela Flores, Olga Hueso, Pepa Rus, Maribel Salas Lacia i Pepa Zaragoza actuaran al Teatre Auditori del Camp de Mart amb las Assembleistes, per fer reflexionar a cops de riure sobre el paper de l’individu en la societat.

En circ, Alba Sarraute, Premi Nacional de Cultura 2023, estrenarà La Innombrable; Una tragèdia Mediterrània. Aquesta versió, que es veurà al Teatre Tarragona, s’estrenarà pocs dies abans al festival Grec de Barcelona.

Les tardes de divendres comptaran amb tres propostes de circ per gaudir en família. Primer serà el torn de la companyia Cap i Cua, amb l’espectacle Nüshu, presentat al Trapezi el passat 2023.

La segona cita serà en format cabaret familiar, amb la companyia de circ Violetas i l'última serà amb Mice, The Rat Circus, un duet que havia d’actuar la passada edició del festival però finalment no va ser possible a causa d’un accident en un dels seus assajos.

Per segon any consecutiu, les tardes de circ es complementaran amb les nits de cinema en versió original, amb un seguit de propostes cinematogràfiques a càrrec de l’Associació Anima’t, que enguany programen Te estoy amando locamente, ¡Nop!, i la taquillera Barbie.

Refugi Sonor

El Refugi Sonor celebra la seva segona edició amb quatre propostes musicals de petit format al Bar del Camp de Mart. Raul Cantizano, Adriano Galante, Maria Coma i Magalí Saré, seran els encarregats de fer somiar desperts als assistents a aquests nits màgiques d’estiu.