Todos En Azul sorteja vuit beques per fer sessions al Centre de suport per a persones amb autisme

L'associació tarragonina Todos En Azul, que dona suport a famílies amb nens i nenes amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA), ha sortejat vuit beques per valor de 150 euros cadascuna que es bescanviaran per sessions al Centre de suport per a persones amb autisme. El sorteig es va fer dimarts entre els socis de l'entitat. L'atorgament de les beques ha estat possible gràcies a la donació de 1.200 euros de la Perruqueria Somnis de Torreforta.

Cada beca està valorada en 150 euros i permetrà a l'infant o al jove de la família agraciada gaudir de 10 hores de sessions o d'activitats del centre de suport. En total, s’han lliurat vuit beques per un valor global de 1.200 euros.

El president de Todos En Azul, Juan José Caravaca, ha posat en valor «la importància que tenen aquestes beques per a les famílies, ja que són una ajuda que beneficia directament el benestar dels seus fills».

Les beques han estat possibles gràcies a la donació de la Perruqueria Somnis del barri tarragoní de Torreforta. Durant els darrers mesos, l’establiment ha recollit aquest fons a través de diverses iniciatives: el sorteig de Nadal d’un bo regal de 150 euros per gastar a la perruqueria; l’intercanvi de llibres entre clients en què s’abonava 1 euro solidari per exemplar; i dels donatius recollits a la guardiola de la perruqueria.

No és la primera vegada que la Perruqueria Somnis fa un donatiu per a beques. En anys anteriors, l’establiment també va lliurar beques per a fer teràpia assistida amb cavalls.