Surt a licitació la redacció del projecte per recuperar la sala de lectura de SPiSP

L’Ajuntament de Tarragona ha tret a licitació el servei de redacció de projecte d’activitat i projecte executiu d’arquitectura per tal de reobrir l’antiga Sala de lectura de Sant Pere i Sant Pau, situada al local 2 dels baixos del Bloc Europa.

Tot i que ja havia estat obert com a sala de lectura, actualment l’espai es troba tancat i l’Ajuntament el vol reobrir com a punt de lectura per donar provisionalment aquest servei públic al veïnat de Sant Pere i Sant Pau mentre no es construeixi un nou equipament de biblioteca municipal a la zona, adequat a les necessitats actuals i integrat al Sistema de lectura pública de Catalunya.

L’equipament té una superfície útil aproximada d’uns 154m2 (192m2 construïts), amb una sala de 120m2, dos lavabos, un magatzem de 16m2, una cambra per a la neteja i una cambra en què hi ha la maquinària de climatització.

El servei a prestar inclou l’elaboració del projecte executiu d’arquitectura amb les actuacions d’obra i subministraments necessaris per adequar els accessos, els serveis, les instal·lacions i el mobiliari; així com actualitzar el local a la pública concurrència i als usos culturals propis d’un punt de lectura pública.

L’objecte de la licitació també inclou un anàlisi de les condicions a assolir per a l’activitat que determini l’aforament màxim i la càrrega de foc i els mitjans per a l’evacuació i sistemes de seguretat contra incendis corresponents, les condicions d’accessibilitat, la instal·lacions de ventilació i climatització, i la diagnosi per a l’obtenció de certificat d’eficiència energètica.

Els usos previstos al local són els habituals del servei bibliotecari: la consulta i lectura de fonts d’informació en diferents suports, incloent punts d’accés a Internet dotats d’ordinadors; el préstec bibliotecari, i la realització d’activitats culturals i de foment de la lectura. També cal preveure els possibles usos d’animació prolongats a la via pública, com espectacles de petit format, jocs o lectura al carrer, etc.

Atenent la superfície de l’espai, es preveu un aforament màxim de 49 persones, incloent les que estiguin treballant en la prestació dels serveis (màxim de dues de manera simultània).

El pressupost base de la licitació és de 15.125 euros IVA inclòs i la durada del contracte és de 16 setmanes. El termini de presentació d'ofertes finalitza el 5 d’abril.