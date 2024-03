L’EMT perd 24 punts de recàrrega d’abonaments en els darrers tres mesos

L’Empresa Municipal de Transports de Tarragona ha passat de tenir una trentena de punts de recàrrega d’abonaments a només sis. Això és degut al fet que el passat desembre l’empresa CSQ Non Stop Shops, S.L., encarregada de subministrar el servei de recàrrega en diferents establiments de la ciutat, va deixar de fer-ho.

Fins fa poques setmanes, els usuaris només podien recarregar els seus abonaments als centres d’atenció al client. Tant al situat a l’estació de bus de la plaça Imperial Tàrraco, com al carrer de Josepa Massanès. De moment, l’EMT ha pogut restablir el servei en sis establiments: quatre al centre de la ciutat, un a Torreforta i un a La Granja.

L’empresa ho ha aconseguit internalitzant el servei amb recursos propis. «La idea és treballar per a seguir ampliant els punts de càrrega», exposen fonts de la companyia. Des del desembre, l’empresa pública ha contactat amb diverses companyies distribuïdores per tornar a posar a disposició de la ciutadania els punts de recàrrega habituals.

Absorbir el servei?

Tot i que la situació i la solució és «momentània», dins de la companyia s’està debatent si internalitzar aquest servei. En contra, el servei de recàrrega de targetes de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (AMT) del Camp de Tarragona compta amb més d’una seixantena d’establiments on es presta el servei a la ciutat.

Una empresa redefinirà la xarxa de línies



L’Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) encarregarà un estudi extern de la xarxa de línies d’autobús a la ciutat. La companyia ha tret a licitació el servei amb un pressupost base de 54.261,19 euros, amb IVA, amb un contracte de sis mesos.



La mateixa EMT destaca en la memòria justificativa del contracte que en els darrers anys «hi ha hagut importants canvis en els hàbits de mobilitat entre els tarragonins». Per l’increment d’ús del transport públic, «les actuals línies no s’han adaptat a les necessitats de la demanda i és per això que és necessari promoure la redefinició de la xarxa de transport», exposa l’empresa pública.



Actualment, l’EMT ofereix 18 línies d’autobús diürnes durant tot l’any i compta amb 77 vehicles. En aquest sentit, la companyia explica que el nou disseny de la xarxa haurà de ser compatible amb la futura Zona de Baixes Emissions, l’intercambiador de Battestini i el futur traçat del tramvia del Camp de Tarragona.