Un restaurant, sales d'assaig i un centre dedicat a Jujol serviran per revitalitzar el Teatre Metropol de Tarragona

L’Ajuntament de Tarragona ha licitat les obres per a la restauració dels elements decoratius de l’arquitecte modernista Josep Maria Jujol al Teatre Metropol. Aquesta intervenció servirà per engegar una reforma integral d’aquest històric equipament, ubicat al número 46 de la Rambla Nova. Més enllà de dignificar del recinte cultural, també es recuperarà i donarà vida a les quatre plantes superiors de l’immoble. I és que, en el futur, el consistori vol omplir els diferents pisos d’aquest edifici amb sales d’assaig, dependències de la conselleria de Cultura, el Centre Jujol i, fins i tot, un restaurant.

La primera fase del projecte de reforma del Teatre Metropol consistirà a restaurar els elements jujolians. Durant aquesta primera fase, també s’arranjarà la coberta per solucionar els problemes de filtracions i humitats que pateix l’edifici des de fa molts de temps. En total, es destinaran 310.000 euros a aquesta actuació, que compta amb una subvenció de la Generalitat de Catalunya.

El termini d’execució de les obres serà d’uns vuit mesos i, per tant, haurien d’estar enllestides abans que acabi el 2024. La segona fase, que tindrà un cost estimat de 359.000 euros, està condicionada a la subvenció del 2% Cultural de l’Estat per als anys 2024 i 25. En aquest cas, la intervenció se centrarà en la ignifugació de les columnes del teatre per prevenir incendis. A més, també està prevista l’eliminació de la rampa que hi ha al pati interior. La durada dels treballs també serà d’uns vuit mesos.

Oberta la licitació

L’Ajuntament va licitar ahir els treballs compresos en aquestes primeres dues fases per un pressupost base de 669.500 euros amb IVA. La reforma estructural de tot l’immoble, amb la recuperació de les plantes superiors, podria ascendir fins als 4 milions d’euros. El govern municipal, va explicar, a inicis de mandat, que s’havia iniciat la diagnosi dels equipaments culturals i que s’havia prioritzat el Teatre Metropol. Cal recordar que, en el 2022, un informe d’emergència elaborat per tècnics municipals, evidenciaven que els pisos superiors de l’edifici es trobaven en «estat de ruïna imminent».

Ara, s’ha elaborat un pla per recuperar-los a llarg termini. El projecte que es planteja el consistori preveu que la primera planta de l’immoble albergui el futur Centre Jujol, per posar en valor l’obra del reconegut arquitecte tarragoní. En canvi, a la segona, es construirien sales d’assaig per a entitats locals i companyies de teatre que visitin la ciutat. D’altra banda, govern municipal preveu traslladar dependències de la conselleria de Cultura al tercer pis i fer una concessió d’ús privatiu de la quarta planta, perquè s’hi instal·li un restaurant. Així, amb la restauració de l’immoble es pretén aprofitar tot el recinte per oferir una gran oferta cultural i d’esbarjo.