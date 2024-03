Baranes, teieres i garrafes per a restaurar el llegat desconegut de Jujol

Les intervencions que es faran al Teatre Metropol els pròxims mesos tindran l’objectiu de restaurar l’obra de l’arquitecte Josep Maria Jujol al cos de l’edifici que permet l’accés a la platea i l’amfiteatre. Per a aconseguir-ho, els treballs es dividiran en tres àmbits.

El primer, se centrarà en la restauració dels colors originals, daurats, en una de les sis voltes de la part baixa. D’aquesta forma, es «donarà a entendre que era una altra la coloració del teatre», s’explica al projecte. En segon lloc, es restaurarà tot el sostre de la crugia, espai entre les vigues, de la galeria. Aquesta acció inclourà el decapat de les bigues i la recuperació de la volta.

Elements ornamentals

Per últim, es recuperaran diversos elements ornamentals de Jujol, que estan deteriorats o desapareguts. Les reformes integraran la col·locació de quatre baranes de la galeria que manquen, tres de les quals es van perdre durant la Guerra Civil. A més, es farà la restitució dels plafons de l’escala principal i es reproduirà i restituirà la teiera del teatre al seu lloc original.

Finalment, es repararà la garrafa de vidre de la coberta. Tot, per a recuperar el llegat de l’arquitecte tarragoní. El seu treball al Metropol en alguns aspectes continua sent un misteri, ja que els mateixos tècnics asseguren que no s’ha pogut determinar com eren els seus acabats i «probablement, no es podrà saber mai».