Alumnes de cinc centres formatius participen al segon FP Challenge de Tarragona

El Palau Firal i de Congressos de Tarragona ha acollit aquest dimarts el segon FP Challenge Tarragona Ciutat, la hackathon territorial promoguda per Tarragona Impulsa, l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili, l’ens Impuls FP i els instituts de FP que participen en el projecte.

Una cinquantena d'alumnes de grau mitjà i grau superior dels instituts Comte de Rius, Pere Martell, Vidal i Barraquer, Calípolis i Escola Joan XXIII s’han dividit en grups aleatoris de cinc persones per idear i presentar una proposta de valor ràpida als dos reptes plantejats.

Mitjançant un sorteig, s’ha adjudicat a l’alumnat de grau mitjà el repte de com millorar la convivència en espais públics tensionats per l’oci nocturn; mentre que a l’alumnat de grau superior se li ha plantejat el desafiament de com es podem adaptar els espais públics de la ciutat per fer front al progressiu augment de la temperatura.

Un jurat format per professionals de la docència han seleccionat una proposta de grau superior i una altra de grau mig, que aniran a Barcelona el proper mes d’abril a la final FP Challenge de Catalunya.

El FP Challenge és una iniciativa basada en la metodologia design thinking que promou l’emprenedoria, la creativitat, la presa de decisions i el treball en equip entre els participants.