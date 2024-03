La plaça de la Quinta Promoció de Sant Pere i Sant Pau tindrà un parc infantil i zones verdes

L’Ajuntament de Tarragona va aprovar, en el ple del passat divendres, un modificatiu de crèdit per valor de 4,7 milions d’euros. Aquest permetrà, entre d’altres, dur a terme l’esperada remodelació de la Quinta Promoció al barri de Sant Pere i Sant Pau. Mitjançant aquesta operació, s’ha consignat una partida de 298.303,39 euros a aquest projecte, que se sumen als més de 600.000 euros que ja estaven reservats per a l’execució de la reforma. Ara que el consistori compta ja amb tot el pressupost necessari per iniciar les obres, el govern municipal ha engegat el procés per licitar-les. La previsió és que puguin iniciar-se després de l’estiu.

«Si els terminis de contractació van com està previst, es podria començar entre el tercer i el quart trimestre d’enguany», explica el conseller d’Urbanisme, Nacho García. L’edil indica que es farà una «intervenció integral» a la plaça, que a banda de deixar-la «més bonica i verda» i eliminar les barreres arquitectòniques, permetrà impermeabilitzar-la.

D’aquesta manera, se solucionarà el greu defecte que pateix aquest espai amb les filtracions de l’aigua, les quals afecten l’aparcament que hi ha sota la plaça. A més, en la superfície s’aprecien trencaments de paviments, humitats, despreniments de revestiments i altres patologies.

Així, les obres començaran amb la demolició de la pavimentació per retirar la impermeabilització actual i substituir-la per una nova. Més enllà d’aquest canvi, la remodelació se centra a trencar la geometria rígida existent amb la creació de dues noves zones verdes sinuoses, les quals contindran dunes. S’utilitzarà el sistema d’«enjardinament extensiu» perquè aquests espais verds siguin més resistents i tingui menors necessitats hídriques i de manteniment.

Entre aquests espais verds, on s’instal·larà gespa artificial perimetralment, es deixarà un recorregut per a vianants circular i pavimentat. El projecte també preveu la instal·lació d’una zona de jocs infantils amb superfície de cautxú, que se situarà en la cantonada entre el bloc de Guatemala i el carrer de l’Uruguai. També es col·locarà mobiliari urbà, amb bancs i papereres distribuïdes per la plaça. D’altra banda, es conservarà el sistema d’enllumenat existent.

Reivindicació històrica

La remodelació de la Quinta Promoció és una de les reivindicacions històriques del veïnat de Sant Pere i Sant Pau. «Ha estat un procés molt llarg perquè és una plaça de titularitat privada», comenta García, qui afirma que és «un projecte que ve de l’època de l’exalcalde Ballesteros». El cert és que no va ser fins a finals del mandat passat, quan l’anterior govern va aconseguir acordar amb els propietaris la cessió de l’espai, per una durada mínima de 30 anys.

A més, un any abans, havien efectuat la venda del solar de la gasolinera de Sant Pere i Sant Pau per 670.000 euros, els quals es van consignar a aquesta remodelació. «Va quedar pendent notificar a tots els propietaris sobre la cessió, cosa que ja s’ha fet», indica el conseller, qui celebra que «els veïns de la zona i del barri guanyaran un nou espai per al seu gaudi».