Oberta la convocatòria pel 24è concurs literari Relats de Dones i el 7è Còmics per la Igualtat

Cartell de la nova convocatòria pel 24è concurs literari Relats de Dones i el 7è Còmics per la Igualtat.Ajuntament Tarragona

La conselleria d’Igualtat, Polítiques Feministes i LGTBI+ de l'Ajuntament de Tarragona, ha obert aquest dimarts 19 de març la convocatòria per la 24a edició del concurs literari Relats de Dones i la setena edició del certamen Còmics per la Igualtat. El termini per presentar els relats i els còmics acaba el pròxim 7 d’abril i l’acte d’entrega dels premis d’ambdós certàmens se celebrarà el 25 d’abril al Centre Cultural de l’Antic Ajuntament.

Als Relats de Dones poden participar dones majors de setze anys i els Còmics per la Igualtat està obert a qualsevol persona física major de setze anys. En ambdós casos, les persones menors de divuit anys han d’adjuntar l’autorització i una fotocòpia del DNI de les persones tutores. Totes les obres s'han de trametre per correu electrònic a l'adreça siad@tarragona.cat.

Els principals objectius de les dues iniciatives són impulsar i donar visibilitat a les aportacions de les dones des de la seva diversitat a l'espai literari i cultural de la ciutat; i incorporar a l'àmbit cultural una visió no sexista potenciar, a la vegada, la creació artística.