Un miler de famílies podrien viure un any amb l’aigua defraudada a Ematsa

L‘Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (Ematsa) va detectar 198 fraus l’any passat. L’aigua defraudada suposa el consum mitjà estimat d’un miler de llars durant un any, aproximadament 185.000 metres cúbics. «Són accions que no tenen justificació de cap mena, ja que tothom que necessiti realment l’aigua no té perquè pagar-la si està en una situació vulnerable», explica Daniel Milan, gerent de la companyia.

Des del 2021, Ematsa ha intensificat les inspeccions per a evitar el frau en el servei d’aigua. En aquest sentit, l’empresa va dur a terme més de 500 actuacions encaminades a aquest objectiu l’any passat. «La intensitat dels fraus en els darrers anys va cap a la baixa. Per tant, la valoració és positiva», destaca Milan. La companyia disposa d’un equip d’inspecció de subministraments i una altra dotació destinada a la cerca de fuites. «Estem treballant contínuament, tot l’any», diu Milan.

Pel que fa al perfil del defraudador, Maria Retuerto, responsable de Clients d’Ematsa afirma que «no hi sol haver un perfil ni un lloc estàndard». Tot i això, la responsable creu que existeixen dos grans grups. D’una banda, les persones necessitades, «que defrauden i no coneixen que tenim solucions en els seus casos». I de l’altra, gent «que senzillament no se’n vol fer càrrec».

IA contra els fraus

Pròximament, Ematsa incorporarà 110 nous sensors que facilitaran la detecció de fuites i fraus a tota la xarxa d’aigua potable. «També s’està preparant un sistema d’intel·ligència artificial que sigui capaç de detectar patrons de consum i comportament i pugui identificar fuites i fraus», apunta Milan.

D’igual forma, el gerent també destaca la col·laboració ciutadana a l’hora de detectar actes fraudulents a la xarxa. «De tant en tant, rebem denúncies de veïns i cartes anònimes, que mostren una sensibilització social cap al context de sequera que patim», indica Milan. La companyia disposa d’un canal de denúncia obert a la seva web.

Nova ordenança

Tot i això, Retuerto apunta que «moltes vegades és més difícil la resolució que la detecció». El passat gener, la normativa que regula el servei d’aigua a Tarragona es va actualitzar i compta amb una nova ordenança que inclou un capítol dedicat exclusivament als fraus. «La nova llei esdevindrà un pilar, ja que tipifica els tipus d’estafes i dona més detall de fins a on podem arribar com a companyia», exposa el gerent.

L’ordenança també estableix els procediments a seguir i els tipus de faltes. «Nosaltres notifiquem les incidències i la potestat sancionadora al final recau en l’Ajuntament», aclareix Retuerto. Cal recordar que el Fons Social d’Ematsa, en coordinació amb els serveis d’atenció social dels municipis, garanteix el subministrament gratuït d’aigua davant situacions de vulnerabilitat econòmica.