La Germandat Sant Ecce Homo de Tarragona homenatja l’escultor Emili Soler, autor del seu Pas

La Germandat Sant Ecce Homo va dedicar l’acte de presentació del seu 31è opuscle, ahir a a l’església de Sant Agustí, a l’escultor Emili Soler, autor del seu Pas, grup escultòric que compleix 30 anys aquest 2024.

Durant la cita també es va reconèixer a dos membres destacats de la Germandat.

D’una banda, a Pere Ramon Armesto, qui ha format part de la seva Junta Directiva durant 35 anys, i ha estat director de l’edició de l’Opuscle durant 20, entre altres tasques. Segons va descriure la presidenta de Sant Ecce Homo, Elvira Ferrando, «és l’home que discretament està sempre a punt per a fer totes les tasques silencioses». Un altre dels reconeixements va ser per a Josep Maria León, per haver estat el cap dels Portants durant 15 anys.

L’acte també va comptar amb la imposició de medalles als aspirants a la Germandat, és a dir, a aquells nadons nascuts de fa poc. A més, el periodista Josep Suñé, en el paper de Jesús, va representar fragments breus d’alguns dels quadres que es fan a Altafulla, com el Camí de la Creu.

Pel que fa a la 31a edició de l’opuscle, inclou des de les Memòries de la Germandat fins a la programació de diferents actes, a més de peces escrites sobre l’aniversari del Pas o el relleu del cap dels Portants, que passarà a mans del fill de Josep Maria León.