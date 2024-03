El Conservatori de Tarragona organitza un concert amb més de 300 músics per celebrar el 70è aniversari

El Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona està d’aniversari. Aquest curs 2024 es compleixen 70 anys de la seva creació com a Conservatori Elemental de Música, i per celebrar-ho ofereix un concert gratuït al Palau Firal i de Congressos de Tarragona on hi participaran més de 300 músics, entre alumnes, exalumnes, professors i exprofessors que han format part dels 70 anys del centre.

Emmarcat també en la celebració del 70è aniversari el centre ha organitzat un cicle de concerts en diferents espais de la ciutat que han estat seu del conservatori. Divendres 12 d'abril a l'Antic Ajuntament; divendres 19 d'abril a l'Antiga Audiència; i dissabte 27 d’abril a l’actual conservatori, a la Casa Montoliu situada al carrer dels Cavallers, 10 de Tarragona.

Els orígens del centre d’ensenyament musical arrenquen el 1948 quan es va crear el ‘Instituto Musical de Tarragona’, per donar sortida a les inquietuds musicals de la ciutat. La Diputació de Tarragona, el juliol de 1954, va assumir la gestió del Conservatori de Música de Tarragona, al carrer Major 39, on hi havia l’antiga escola La Normal. En aquest nou centre s’hi realitzarien classes d’orientació per a cursos superiors de música i el van integrar gran part de la plantilla de docents del ‘Instituto Musical de Tarragona’.

Des dels orígens, més de 15.000 músics s’han format al centre. Actualment, el Conservatori de Música ofereix estudis de Grau Professional, uns estudis professionalitzadors que capaciten l’alumnat per realitzar els Ensenyaments Superiors de Música. S’hi poden cursar divuit especialitats instrumentals: cant, piano, oboè, percussió, orgue, fagot, violí, viola, violoncel, contrabaix, guitarra, clarinet, trompeta, trompa, flauta travessera, saxòfon, trombó de vares, tuba i bombardí. Cada curs es graduen una quarantena de músics.

De les aules del Conservatori de Música han sorgit excel·lents professionals de la música, alguns formen part de prestigioses orquestres europees. Els compositors Sergi Guasch i Carlota Baldrís, la soprano Marta Mathéu, el guitarrista Darío Barroso, el baríton Àngel Òdena, els pianistes Xavier Torres o Jordi Camell, la guitarrista Carmen Becerra o el músic Daniel Espasa són alguns dels noms de reconegut prestigi que han passat per les aules del Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona.