Ana Polo oferirà el seu monòleg al cicle ‘Amb pas ferm' a Casa Canals

Ana Polo, coneguda pel seu aclamat podcast Oye Polo o el recent estrenat late show Santa Paciència, oferirà un monòleg el proper 21 de març a Casa Canals en motiu del cicle Amb pas ferm. La iniciativa l'organitza, per segon any consecutiu, La Terrasseta i la conselleria d’Igualtat, Polítiques Feministes i LGTBI+ de l’Ajuntament de Tarragona on programen activitats de cultura feminista en diversos indrets de la ciutat de Tarragona. El monòleg d'Ana Polo serà a les 18.30 hores i l'accés és gratuït amb inscripció prèvia a siad@tarragona.cat fins a completar aforament.

La programació de La Terrasseta engloba un cicle de Cultura Transformadora que serveix per nodrir de feminisme la ciutat. Va començar amb l'exposició fotogràfica Nuevas Ancestras de Jahel Guerra Roa, seguidament la presentació del llibre Ruralisme, la lluita per una vida millor de Vanesa Freixa i aquesta setmana continua amb el monòleg d’Ana Polo a la Casa Canals.