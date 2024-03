L’equip redactor del POUM tindrà enllestida una primera proposta tècnica després de Setmana Santa

Tenir un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un dels grans reptes a afrontar durant aquest mandat a l’Ajuntament de Tarragona. En els darrers mesos, l’equip redactor del POUM ha estat treballant en una primera proposta tècnica del que ha de ser el document definitiu. «Està gairebé enllestida», assegura el conseller de Territori, Nacho García, qui apunta que, després de Setmana Santa, iniciarà «les negociacions corresponents amb els grups municipals per tancar un acord que crec que serà relativament senzill».

Així doncs, el govern municipal valorarà les objeccions que pugui fer l’oposició per «redibuixar, si cal, alguns aspectes de la proposta que es presentarà». García afirma que, un cop finalitzi aquest procés, es posarà la «sisena marxa» per anar cap a una aprovació inicial del POUM. Posteriorment, començaria una fase llarga i complexa amb el període d’exposició pública, al·legacions i informes sectorials, per arribar fins a l’aprovació definitiva.

Tot i que els terminis apreten, l’executiu socialista està relativament tranquil, ja que confien que la Generalitat de Catalunya accedirà a prorrogar les normes urbanístiques, que caduquen el pròxim mes de novembre. «Ho hem parlat diversos cops amb ells i no hi ha d’haver cap mena d’inconvenient», indica el conseller de Territori, qui recorda que «hi ha precedents que ho avalen». Aquestes normes es van aplicar de forma provisional després que una sentència del Tribunal Suprem tombés el POUM del 2013 pel recurs presentat per l’empresa CLH, que ara es diu Exolum, sobre els terrenys que posseeix al costat del riu Francolí.

Algunes modificacions

L’octubre del 2022, el Consell Plenari va aprovar l’avanç del POUM presentat per l’anterior govern —ERC, Junts per Tarragona i CUP—. Amb l’entrada de Rubén Viñuales (PSC) a l’alcaldia, s’ha fet alguna respecte a aquell primer plantejament. Els socialistes aposten per la preservació d’Horta Gran, que es convertirà en un gran terreny agrari protegit. De la mateixa manera, entre Campclar i Bonavista preveuen crear un gran parc verd de Ponent. En l’avanç del POUM, es preveia el trasllat de l’antiga Laboral a aquesta zona. Ara, el govern obre la possibilitat de reubicar-la al PP-9, darrere dels barris de l’Albada i la Floresta: «Continuem parlant amb la Generalitat per decidir la ubicació».

D’altra banda, l’executiu aposta per un creixement per Llevant. Sobretot per la Vall del Llorito, amb una proposta redimensionada respecte al que plantejava l’anterior POUM. També planegen recuperar el pla parcial de Mas d’en Sorder (PP-43), que preveu la construcció d’una urbanització d’habitatges i d’un hotel. En canvi, volen que es consideri gran part de la Budellera (PP-24) com a no urbanitzable. Totes aquestes directrius, que van passar per la Junta de Govern Local a finals del 2023, es van traslladar a l’equip redactor per a l’elaboració d’una primera proposta del POUM que es presentarà als grups municipals a l’abril.