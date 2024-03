Els carruatges van iniciar el recorregut dels Tres Tombs des del carrer Francesc Bastos i va pujar per l’avinguda Ramón y Cajal per arribar a la Rambla Nova.Gerard Marti Roig

Abans del Diumenge de Rams, que dona inici a la festivitat de la Setmana Santa, els tarragonins s’han donat cita per celebrar el Diumenge de Tres Tombs. Aquesta tradicional diada, organitzada pel Gremi de Pagesos i considerada festa d’interès nacional, va aplegar ahir una trentena de carros d’unes 100 cavalleries d’arreu de Catalunya. Aquests van passejar pel centre de la ciutat, sota l’atenta mirada de grans i petits, que van sortir al carrer d’una desfilada que va arrencar des del carrer Franscesc Bastos.

El cel gris i ennovuloat, sumat el fred matinal, va provocar que la presència de públic fos inferior respecte a altres anys, quan la ciutadania es bolcava amb aquesta jornada. Laura Gómez, que mai falla a aquesta cita, tenia la mateixa sensació: «Sembla que no hi ha tanta gent com l’any passat». Tot i això, continua creient que «sempre és un dia especial», sobretot per «viure’l en família». De fet, els que més van gaudir dels Tres Tombs van ser els menuts de la casa. Tant els que estaven al públic, com els que anaven muntants sobre algun dels carruatges, on es podia veure alguna manta per combatre les baixes temperatures.

Hi havia gran varietat de carros i els més peculiars es guanyaven l’atenció d’aquells qui esperaven dempeus, amb expectació, l’arribada de la comitiva. Com a novetat, hi va participar un carruatge adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. A més, el públic també va poder veure, un any més, a l’interior del Mercat Central, un carruatge d’època cedit pel museu Jordi Rovira de Can Joanet. Es tractava d’una carreta de principis del segle XX que transporta un bot de pesca domèstica i familiar. Realment, però, els protagonistes de la jornada d’ahir van tornar a ser els cavalls, els quals enamoraven els assistents amb els seus hipnòtics trots i els seus bonics pelatges. Els animals van recórrer la Rambla Nova, fent els tradicionals tres tombs fins al Balcó del Mediterrani.