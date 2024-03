Aldarulls al barri de Torreforta després d'una detenció per una ocupació il·legal

Els veïns del barri de Torreforta van sortir en massa per presenciar la detenció, alhora que van escridassar els Mossos.tgnlegends

Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge al vespre un home de 44 anys al barri de Torreforta de Tarragona per un delicte d'ocupació il·legal i resistència i desobediència a l'autoritat. La detenció va provocar aldarulls al barri, on els veïns van sortir en massa al carrer per escridassar als agents policials.

Els fets van passar a les 21.40 hores, quan agents de paisà es trobaven al barri ja que havien estat requerits per un incident. En un moment donat, els mossos van observar com un home estava intentant accedir per la façana a l'interior d'un habitatge, mentre un altre feia tasques de vigilància.

Els agents es van apropar als dos homes i es van identificar com a policies, moment en que els dos presumptes lladres van fugir corrents. Els agents van iniciar una carrera i van aconseguir aturar a un d'ells i van procedir a la seva detenció per un delicte d'ocupació il·legal. Durant el moment de la detenció, el delinqüent va mostra molta resistència contra els agents. L'altre individu va aconseguir amagar-se a l'interior d'un altre immoble.

Durant el moment de la detenció, al carrer Francolí, veïns de la zona van sortir al carrer en massa i van escridassar als agents policials. Davant aquest fet, els agents van demanar reforços d'altres patrulles i de la unitat ARRO per evitar més incidents.