El pianista Jordi Camell presentarà el seu nou disc 'Where the City Ends' al Conservatori de Tarragona

El pianista Jordi Camell presentarà aquest dimarts 19 de març a les 18.00 hores a la Sala Xavier Gols del Conservatori de Tarragona el seu nou treball Where the City Ends. Aquest acte s’emmarca dins de les activitats per a commemorar el 70è aniversari del Conservatori. Es tracta d’un concert amb entrada lliure fins a esgotar l’aforament.

Camell, que va ser estudiant del Conservatori de Tarragona entre els anys 1968-1979, alumne de la professora Carme Flexas, presenta un disc en el que enregistrat per primera vegada les seves pròpies peces per a piano. En el llibret d’aquest CD ell mateix escriu: «Where the city ends és un quadern personal, un recorregut a través d’algunes peces per a piano que he escrit al llarg dels anys. En aquest projecte, no em sento compositor, ni arquitecte d’estructures musicals, ni creador de sons mai escoltats, sinó un radiòleg que contempla les pròpies radiografies des d’una ‘inward concentration’».

Després d’interpretar les seves obres, s’obrirà un col·loqui entre els assistents per a poder parlar de la proposta i del seus anys al Conservatori.

El programa que s’interpretarà serà: