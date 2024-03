Alliberades a Salou i a altres localitats arreu de Catalunya 14 persones víctimes d'explotació sexual i laboral

Agents de la Policia de la Generalitat i Mossos d’Esquadra de l’Àrea Central de Crim Organitzat de la DIC, conjuntament amb agents de la Policia Nacional, van detenir el passat 14 de febrer, vuit persones, d’entre 20 i 48 anys, a qui se’ls atribueixen delictes de tràfic d’éssers humans relatius a l’explotació sexual i contra els drets dels treballadors, delictes contra el dret dels ciutadans estrangers i pertinença a grup criminal.

El dia 14 de febrer, en un operatiu policial, els investigadors van detenir els 8 investigats i van dur a terme 7 entrades i perquisicions a les localitats de Barcelona, Calafell, Salou i Cabrils, on van clausurar els 6 domicilis on s’explotava sexualment a les víctimes. En els domicilis investigats es van intervenir diverses quantitats de substàncies estupefaents, 20.000 euros, a més de joies i documentació diversa.

Els investigadors van prendre declaració a 14 dones, de les quals 8 es van identificar com a víctimes de prostitució coactiva, 4 com a víctimes de delictes contra els drets dels treballadors i 2 més com a víctimes de tràfic d’éssers humans.

Les dues víctimes de tràfic d’éssers humans van ser acollides per entitats dedicades i especialitzades en l’ajuda integral i recuperació de víctimes de tràfic d’éssers humans.

Els detinguts van passar a disposició judicial el passat 16 de febrer de 2024.

Cases utilitzades com a prostíbuls clandestins

La investigació es va iniciar a finals de 2020 arran d’una identificació en un control a la Jonquera a un vehicle on viatjaven 3 persones. Dues d’aquestes persones, un home i una dona, van manifestar als agents que treballaven en un centre d’atenció telefònica clandestí regentat per la persona que els conduïa a Catalunya, que a la vegada regentava prostíbuls distribuïts per tota Catalunya. Arran d’aquests fets, la Unitat Central contra el Tràfic Éssers Humans de la DIC va iniciar una investigació. En el marc de la participació a CITCO, es va detectar que aquestes persones coincidien en una altra investigació de Policia Nacional, fet que va propiciar l’inici d’un equip conjunt d’investigació.

L’agost de 2022 els investigadors van dur a terme una inspecció a una casa prostíbul situada a Salou (Tarragona), on van poder constatar que s’oferien serveis sexuals. En el marc de la investigació posterior, els agents van acreditar que les dones que exercien la prostitució vivien en situacions pèssimes: amuntegades en matalassos al soterrani, sense calefacció a l’hivern, ni ventilació, així com tampoc llum natural. A banda, se’ls imposaven condicions laborals abusives.

L’11 de maig de 2023 els agents van realitzar una nova inspecció en un immoble a Barcelona, on d’igual forma que en l’immoble de Salou, es va detectar set dones en situació irregular, exercint la prostitució i en condicions infrahumanes.

Perfil dels detinguts i modus operandi

La investigació ha pogut acreditar l’existència d’una organització criminal, liderada per una dona i un home que, a més dels prostíbuls desmantellats, tenien al seu càrrec un centre d’atenció telefònica clandestí, on 4 víctimes treballaven de telefonistes entre 12 i 15 hores diàries durant els set dies de la setmana. Percebien una retribució de 1000€, només gaudien d’una hora lliure al dia i no disposaven de gas ni aigua calenta, a més de rebre amenaces i vexacions pels responsables de l’organització.

Des d’aquest centre de trucades es gestionava la contractació dels serveis sexuals en els prostíbuls, així com l’organització dels mateixos i l’oferiment de substàncies estupefaents als clients.

Els líders de l’entramat captaven les dones que posteriorment serien prostituïdes, o obligades a treballar en el centre d’atenció telefònica mitjançant pàgines de xarxes socials on s’oferia feina a persones estrangeres que residien de forma irregular. D’aquesta manera, s’asseguraven captar persones en greus situacions de necessitat i vulnerabilitat, fet que les feia més idònies per sotmetre’s als abusos dels líders i, a més a més, en cas de poder desvincular-se de l’organització, no denunciarien els fets per por d’explicar a la policia la seva situació irregular.

Els líders també eren els que gestionaven directament els domicilis i s’encarregaven de llogar-los, ja fos a nom seu o a nom de tercers. A més, també proveïen els prostíbuls de substàncies estupefaents com cocaïna o 2CB, així com altres medicaments per a potenciar el desig sexual o la disfunció erèctil. Pel que fa a les substàncies estupefaents, les pròpies dones prostituïdes eren obligades a vendre-les als clients i, en cas que el client així ho demanés, consumir-les també durant el servei.

A part dels líders, es van detenir també algunes persones que efectuaven funcions de responsable al centre d’atenció telefònica i tasques de control i trasllat de dones als prostíbuls desmantellats. Els detinguts van passar a disposició judicial el passat 16 de febrer de 2024 i els dos líders de l’organització van ingressar a presó per ordre del Jutjat d’Instrucció número 3 de Tarragona, jutjat que tutela la causa.