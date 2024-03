Sabrià admet que «van fallar coses» a Mas d’Enric perquè l’intern «no hauria d’haver pogut tenir accés» a ganivets

El viceconseller d’Estratègia i Comunicació del Govern, Sergi Sabrià, ha admès que «van fallar coses» a la presó de Mas d’Enric amb la mort d’una cuinera a mans d’un intern que després es va suïcidar. «És evident que van fallar coses perquè no hi hauria d’haver pogut tenir accés (a ganivets)», ha dit Sabrià en declaracions a Catalunya Ràdio en preguntar-li com pot ser que un pres condemnat per un crim amb arma blanca treballés a la cuina amb accés amb ganivets. El viceconseller ha indicat que la situació aquest dissabte «ha millorat moltíssim» respecte a la de divendres, tot i que ha admès reocupació pels dos focus de bloqueig. Sobre una possible intervenció dels Mossos, ha assegurat que «està tot preparat per donar solucions».

Sabrià ha dit que confia que la normalitat s’anirà recuperant poc a poc a les presons, i ha assegurat que des del Govern «no estan preocupats» perquè es pugui produir un descontrol als centres penitenciaris. «Estem preocupats de resoldre el crim gravíssim i tenir interlocució amb els sindicats. Això ha de passar, continuarem insistint en la nostra disponibilitat de seure en qualsevol moment», ha dit.

En aquest sentit, ha reconegut que han tingut converses, però «segurament massa parcials», i no en el format que vol el Govern, asseguts en una taula de forma tranquil·la. Per ara ha fet d’intermediari el Departament de Presidència, per la via de Funció Pública.

Sabrià, que ha assegurat que el sistema de presons a Catalunya «funciona», ha reconegut que és «increïble» que hagi mort una treballadora pública, i ha demanat esperar al resultat de la investigació policial, judicial i la interna encarregada pel Departament de Justícia. «I si cal que això comporti canvis de protocol s’han de fer, conjuntament amb els sindicats», ha reblat.

Sobre la possible actuació dels Mossos per restablir la normalitat a les presons, ha explicat que hi ha un «sistema de coordinació permanent». De fet, aquest dissabte a primera s’han reunit ell mateix amb la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i el titular d’Interior, Joan Ignasi Elena. «Està tot preparat per donar solucions», ha dit.

En aquest sentit, ha indicat que el treball del Govern és conjunt. «Cadascú ha de fer el seu paper, un de sol no ho resoldrà. Amb la vicepresidenta al capdavant», ha conclòs.