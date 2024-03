Impotència a l'Stage Front Stadium (0-0)

El Nàstic va signar un empat a zero de manual contra un Cornellà defensiu en un duel marcat per les errades grana en atac. L'escenari era de primera, en l'Stage Front Stadium i més d'un miler d'aficionats del Nàstic escalfaven l'ambient a la grada, però el partit no va estar a l'altura de l'ambient. Els grana van desaprofitar dues accions clares de Pablo i Mula a la segona meitat i es van haver de conformar amb un punt en un partit gris de pura impotència.

Aquest era un dia especial per al Cornellà i van plantar-se a l'Stage Front Stadium amb la intenció de ser protagonistes. En els primers minuts de tempteig, era el Cornellà qui aconseguia fer lluir el seu joc buscant l'esquena dels centrals grana amb centrades. El Nàstic havia sortit massa estàtic i el mig del camp no funcionava. Amb tot, la primera acció la va tenir Gorostidi de volea a una centrada de Joan Oriol, però la pilota no va anar entre els tres pals. Poc després, Marc Fernández va tenir l'acció més clara de la primera part, però, tot i tenir tot el temps del món, Mió li va guanyar el duel i va aturar el remat.

El pas dels minuts va donar la raó al conjunt local i el seu joc es va imposar. El Nàstic patia per les bandes i això es va traduir en perill i targetes. Tant Joan Oriol com Pol Domingo es van carregar amb una amonestació aviat, però, per sort, la defensa grana es mantenia sòlida per evitar qualsevol acció de perill. Amb tot, Mendes i Teddy van tenir un parell d'ocasions per posar prova a Varo, que va aturar el porter grana.

Els de Dani Vidal estaven incòmodes. Desdibuixats a l'àrea amb un Pablo massa caigut a banda. El Cornellà es va quadrar en defensa i el Nàstic no sabia trobar les escletxes del conjunt local. Amb un Cornellà frenat en atac per un gran Nacho i un Nàstic amb poques idees per aconseguir trencar el mur local, el partit va anar al descans.

A Dani Vidal no li agradava el que veia i va decidir fer un canvi radical a la represa. David Concha i Andy Escudero van sortir per posar velocitat i centrada a l'atac . La jugada va sortir bé. El Nàstic va començar a acumular passades i el joc va començar a fluir. Els grana van convertir-se en els protagonismes, les bones sensacions es van quallar en ocasions. Amb tot, el mariscal del camp va ser Ander Gorostidi. El basc va recuperar una pilotada de Miño per transformar una acció aïllada en una ocasió de gol en dos moviments. No només va recuperar l'esfèric sense deixar que surti, sinó que amb una passada precisa amb l'exterior, digna d'Andy Escudero, va posar en safata el gol a Pablo Fernández. Malgrat això, Miño es va fer enorme en el mà a mà i Pablo va errar el xut enviant-la al cos del porter. El basc no es va aturar aquí, sinó que, poc després, va repetir la maniobra amb Mula com a executor, però l'extrem no va arribar. En el seu millor moment, Gorostidi va sentir molèsties i després d'aquestes dues grans jugades, va ser substituït per Montalvo.

Després de perdonar en dues ocasions, els grana van poder patir les conseqüències. Clau Mendes es va emportar la pilota per la banda i, superant una entrada de Nacho a destemps, es va plantar davant de Varo. Per sort, la seva definició va ser millorable i va enviar la pilota als núvols. El Cornellà també estava viu i amb opcions si el Nàstic badava defensivament.

Amb el pas dels minuts, els grana van fer un pas endavant per emportar-se els tres punts. La pólvora va anar per la dreta, amb un Pol Domingo superior, però, tot i plantar-se a l'àrea petita, no va aconseguir que l'acció fos perillosa per a un Miño que es trobava totes les pilotes de cara. El Cornellà va acumular homes en defensa i, els grana no trobaven la manera de generar. Pura impotència. Fins i tot, el Nàstic va haver de donar les gràcies a Varo. Clau Mendes va rematar una centrada sol a l'àrea petita i el porter de la Canonja va treure una mà miraculosa. El Nàstic va tenir una darrera amb una falta miraculosa, però en aquest partit no va sortir ni l'especialitat grana.

El Cornellà es va conformar amb l'empat a zero i el Nàstic ho va haver de fer després de quallar un duel gris en atac contra un defensiu Cornellà.