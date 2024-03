La seva lluita pionera, els nostres drets

La platea del Teatre Tarragona –plena a vessar– es va posar dempeus per aplaudir les dones protagonistes que dimecres passat van assistir a la presentació del documental Elles hi eren. Vides en lluita a les fàbriques de Tarragona (1960-1980). El treball és una producció de la Comissió de Programes de Memòria Democràtica de l’Ajuntament de Tarragona, i ha tingut com a directores Berta Ramos i Joana Zapata.

Totes dues periodistes també són les responsables del guió, així com d’entrevistar les deu dones que protagonitzen el film (Ángeles de la Fuente, Araceli Gallardo, Anna Guasch, Júlia Rodríguez, Ana Crespillo, Paqui Fernández, Nico Fernández, Carmen Muñoz, Balbina González, i Isabel Martínez). Elles ofereixen el relat de la seva experiència en set indústries de la ciutat de Tarragona.

«A través del seu testimoni oral, hem volgut representar les condicions de treball en aquelles fàbriques de principis dels anys seixanta i la dècada dels setanta, així com de les lluites que elles van liderar», explica la Joana. El perfil d’aquelles dones que van treballar en les indústries d’aquí, detalla la Berta, «era el de persones majoritàriament provinents de la immigració espanyola. I també molt joves, fins al punt que algunes es van posar a treballar amb catorze anys».

Pel que fa a les reivindicacions que van encapçalar aquestes dones, continua la Joana, «van començar sent molt bàsiques, com ara no passar fred a la feina, poder seure o no cremar-se els dits». Amb el pas dels anys, expliquen les guionistes, i a mesura que el context social i polític anava canviant, les demandes també ho anirien fent.

«Hi havia molts perfils diferents, algunes treballadores tenien un esperit molt reivindicatiu i amb una mica més de consciència obrera», subratlla la Joana. Així i tot, les dues directores coincideixen a afirmar que «el tret que va marcar les dones d’aquell moment va ser la seva unitat. Això és rellevant, perquè moltes no tenien cap experiència en la defensa dels drets».

Les dues periodistes assenyalen també que, «més enllà de les victòries que poguessin aconseguir, totes aquelles dones van fer una cosa molt important: reclamar el fet de tenir una veu». Al final, conclouen, «el vídeo era una manera de lluitar contra la invisibilitat femenina, a més de recuperar una part de la nostra història».

Elles hi eren ha comptat amb l’assessorament de Montserrat Duch, Sara Masalias i Teresa Fortuny. Pròximament, el documental es publicarà a la web de l’Ajuntament de Tarragona i per Setmana Santa s’emetrà pel canal de televisió TAC 12.