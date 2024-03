El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona se suma a la celebració de l’Any Tàpies

El Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) se suma a la commemoració del centenari del naixement d’Antoni Tàpies (1923-2012) amb l’espai expositiu Tàpies-Royo 1969-1973 que mostra la relació entre tots dos artistes. Entre les peces que s’hi exhibiran en aquest espai que s’ha inaugurat aquest dijous a la tarda destaca el tapís Etiqueta Rogenca, 1971, obra d’Antoni Tàpies, i que s’exposarà al MAMT fins al 29 de setembre.

La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, ha estat l’encarrega d’inaugurar aquest espai amb un acte durant el qual ha assegurat que “és un orgull poder apropar al públic aquesta obra doblement excepcional i compartir la profunditat que emana de la col·laboració entre Tàpies i Royo. Excepcional per la qualitat de l’obra. I excepcional perquè al formar part d’una col·lecció privada no la solem veure exposada al públic”. A més, la presidenta ha posat de manifest la voluntat de la Diputació d’estendre aquesta col·laboració a d’altres col·leccions privades importants per posar a l’abast de tothom la qualitat d’artistes del territori. A l’acte també hi han assistit Carles Guerra, exdirector de la Fundació Tàpies, els propietaris de l’obra, Andreu Rodríguez Veyrat i Marie-France Veyrat de la New Art Foundation, i l’artista Josep Royo.

El tapís Etiqueta Rogenca, 1971 forma part de la col·lecció privada Rodríguez Veyrat i s’exposarà just al costat del Tapís de Tarragona de Josep Royo i Joan Miró. En el mateix espai també s’hi podran veure un conjunt de fotografies i d’altres documents, a més d’una projecció que mostra la relació i col·laboració que van mantenir Antoni Tàpies i Josep Royo entre 1923 i 1912. D'aquest treball conjunt entre tots dos artistes hi ha censades més d'una vintena de peces, entre les quals hi ha Armari, d’Antoni Tàpies (1973).

Tàpies i Royo es van conèixer a la fàbrica de la Casa Aymat a Sant Cugat a finals dels anys seixanta. Primer van fer una sèrie de tapissos inspirats en cartrons realitzats per Antoni Tàpies que es van exposar a la Sala Gaspar a finals del 1971, entre els quals s’hi va poder veure Etiqueta rogenca, 1971. A partir del 1971, Josep Royo va fabricar una sèrie d’objectes seguint instruccions de Tàpies combinant la personalitat tècnica de Josep Royo i la gosadia creativa d’Antoni Tàpies i que es van exposar a la Galeria LELONG.

La presentació del tapís Etiqueta rogenca, 1971 al MAMT coincideix en el temps amb l’exposició Antoni Tàpies. Bronzes intervinguts (1987-1989) que s’inaugura aquest divendres al Museu de Valls i que recull una quinzena de peces de l’artista. Amb aquestes mostres el MAMT i el Museu de Valls són els dos únics museus de la demarcació de Tarragona que participen a l’Any Tàpies que se celebra per commemorar el centenari del naixement d’aquest i pel qual s’han programat diverses exposicions, publicacions i recerques a museus i espais expositius de tot Catalunya.