L’AI Skills Lab de la URV arriba a la seva fi després de set mesos de treball

Després de set mesos de feina amb 11 centres educatius del Camp de Tarragona, el projecte AI Skills Lab de la Universitat Rovira i Virgili (URV), arriba a la seva fi. L’acte de cloenda del projecte es va realitzar ahir al vespre al Refugi 1 del Moll de Costa, i va comptar amb dues ponències d’experts sobre la relació entre la Intel·ligència Artificial (IA) i l’educació, a més de la presència de professors i alumnes dels centres col·laboradors en el projecte.

L’AI Skills Lab té per objectiu formar el professorat perquè aprengui a fer ús, tant en l’àmbit educatiu com administratiu, de les eines amb què compta la Intel·ligència Artificial. Així, al voltant de 280 educadors han après, mitjançant una formació de 70 hores i un equip tècnic de 20 membres, continguts relacionats l’ús de ChatBot o generadors d’imatges, entre altres. «La col·laboració ha estat molt bona per ser un projecte tan exigent», expressa la directora del projecte, la doctora Mar Camacho.

La professora en tecnologia Eductiva a la URV destaca dels resultats finals de la iniciativa «l’impacte en la formació tecnològica dels professors i en les pràctiques educatives».

I és que l’altra part del projecte consisteix en què els educadors transmetin els coneixements que han adquirit als seus alumnes, que s’han pogut familiaritzar tant amb els beneficis com els desavantatges de la Intel·ligència Artificial. «Els estudiants ens parlen dels biaixos d’aquestes eines. Hem pogut veure la percepció que han adquirit, tant petits com grans», expressa Camacho.

Tota la feina feta ha quedat recollida en tool kids o portafolis fets pels professors, que inclouen les eines IA que han estat emprant duran les classes: «Són 11 tool kids molt diferents i rics, ja que no és el mateix el d’un centre de primària que el d’un de formació professional», declara Camacho. Els millors portafolis van rebre un reconeixement a la gala de cloenda.

Projecció internacional

Andorra, Madrid, Anglaterra o Estats Units són alguns dels territoris on s’ha exposat el projecte AI Skills Lab. «Ens hem trobat amb propostes com aquesta, però cap implementació en els centres. El tret diferencial del nostre projecte és que s’ha aplicat a les aules», remarca Camacho.

Amb tot, la directora de la iniciativa declara que, de moment, no hi ha plans de tornar a fer el Lab. «De cara al maig presentarem els resultats acadèmics. No sabem si repetirem, però ens agradaria seguir acompanyant els centres que han participat» exlica, i afegeix que «hem tingut un bon finançament que no és habitual en projectes d’educació».