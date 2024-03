La Guàrdia Urbana de Tarragona triplicarà els agents de proximitat per ampliar la presència policial als carrers

La Guàrdia Urbana de Tarragona incrementarà la seva presència als carrers. El cos té previst triplicar els agents de proximitat, passant dels 20 efectius que patrullen actualment per la ciutat als 60. Aquest és un dels canvis previstos en el nou pla estratègic que la policia local aplicarà a partir d’aquesta primavera. El canvi més gran es produirà a nivell estructural, amb la implementació d’un organigrama adaptat a les necessitats actuals de la ciutadania.

«Aquesta reorganització permetrà optimitzar els recursos i destinar més agents al carrer», assegurava l’alcalde i responsable de la conselleria de Seguretat, Rubén Viñuales, qui ahir va comparèixer amb l’intendent, Manuel Vázquez, per explicar la nova etapa que enceta la Guàrdia Urbana. «La societat ens demana estar més a peu de carrer, els hem escoltat i actuarem partint d’això», afirmava el batlle, qui apuntava que «passarem de 20 a 60 agents de proximitat». Aquests, repartits entre els torns de matí, tarda i nit, patrullaran diàriament per la ciutat.

Viñuales afirmava que seran «més percebuts», ja que hi haurà «més patrulles a peu —com s’està fent ja a Campclar— i més contacte directe amb els veïns». En aquesta línia, la Guàrdia Urbana nomenarà pròximament els referents de barri, uns agents específics que dialogaran amb el teixit social de cada zona de la ciutat. D’altra banda, recordava que hi ha diferents processos selectius oberts, així que es preveu una ampliació del cos durant aquest 2024. La Guàrdia Urbana compta actualment amb 219 efectius, sumant tots els agents, comandaments i el personal administratiu de suport. Per a l’any que ve, es preveu que la plantilla arribi a les 240 persones, en total.

Cal tenir en compte que aquesta setmana s’han incorporat 17 nous caporals al servei, dues de les quals són dones. Respecte a això, Manuel Vázquez assegurava que es vol millorar les dades de presència femenina a la policia local. «També als llocs de comandament», deia. Tanmateix, es potenciarà la formació dels agents per millorar l’atenció i protecció de menors, gent gran o col·lectiu LGTBIQ+, entre d’altres.

Més enllà d’augmentar la presència d’agents al carrer, també es millorarà la gestió interna amb el desenvolupament tecnològic i digitalització del cos. En aquest sentit, s’ampliarà la unitat de drons i s’implantarà una nova aplicació, que facilitarà un accés més ràpid, complet i segmentat de la informació: «Aquest programa de gestió permetrà saber, en temps real, allò amb què s’està treballant i poder donar una resposta ràpida». Aquest també permetrà a la ciutadania si hi ha qualsevol actualització sobre la seva denúncia, queixa o suggeriment.

Cinc grans divisions

L’intendent es va encarregar de detallar el nou model de la policia local, que s’ha reordenat en cinc grans divisions: Policia Judicial, Serveis Centrals, Territorial, Trànsit i Gestió Interna. «És un projecte que durarà fins al 2027», apuntava Vázquez, qui assegurava que l’adaptació als nous temps, el compromís ferm amb les persones, la transparència, l’eficiència, la comunicació o la proactivitat seran alguns dels principis que marcaran el rumb de la Guàrdia Urbana durant els pròxims anys.