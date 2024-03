El Camí de Ronda de l’Arrabassada i la Savinosa estarà obert l’any vinent

El camí de ronda entre les platges de l’Arrabassada i la Savinosa de Tarragona serà una realitat a inicis de l’any vinent. Les obres començaran aquest estiu i es preveu que tinguin una durada de sis mesos. El pressupost dels treballs és d’1.130.000 euros, finançats pel Servei de Costes de l’Estat amb fons Next Generation. El recorregut serà de sorra compactada i tindrà 700 metres de longitud i 5 d’amplada, amb un pas per a vianants i un altre per a bicicletes.

«El pas ens permetrà descobrir un patrimoni històric amb tres búnquers de la Guerra Civil i una cisterna medieval», va explicar Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona. Les autoritats involucrades van presentar ahir el projecte tècnic. Per a construir el recorregut, s’endarrerirà la tanca actual de la Savinosa. D’aquesta forma, la Diputació cedirà gairebé una hectàrea a l’Ajuntament de Tarragona.

«La zona era, fins ara, una barrera física i psicològica», va comentar l’alcalde, Rubén Viñuales. El consistori es farà càrrec de la conservació i la vigilància del nou camí. «Estic convençut que quedarà molt bonic, absolutament integrat al paisatge», va afegir el batlle.

El projecte també comptarà amb la renaturalització de l’espai en 2.700 metres quadrats, amb la plantació de flora pròpia de la zona. «El nou recorregut entra dintre de les lògiques urbanes de la ciutat», va exposar Santiago Castellà, subdelegat del Govern a Tarragona.

En la mateixa línia, el delegat de la Generalitat a Tarragona, Àngel Xifré, va apuntar que s’ha treballat «tenint cura que es preservin els espais naturals». Els representants de les administracions van coincidir en elogiar el «treball cooperatiu» entre les mateixes, perquè «era difícil arribar aviat a aquest moment».

I el Preventori?

De cara al futur, el pal de paller de la zona serà donar ús al Preventori de la Savinosa. Llauradó va detallar que l’òrgan supramunicipal va presentar el pla especial urbanístic per a l’edifici i que està a l’espera de resolució. «A partir d’aquí, haurem de redactar el projecte per l’interior de la finca», va apuntar la presidenta. Llauradó va assegurar que les obres es faran per fases al recinte.