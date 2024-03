El Sona Flamenc de Tarragona canvia de data i se celebrarà a l’octubre

La nova edició del certamen tarragoní Sona Flamenc canvia de dates i enguany, se celebrarà a l'octubre. Una altra de les novetats és que Jesús Blanco és el nou director artístic de la mostra.

Segons la consellera de Cultura, Sandra Ramos, el canvi de dates del certamen, que abans se celebrava entre febrer i març, s'ha fet «perquè hi ha una millor climatologia per fer actes destacats a l'aire lliure, així com també per una millor oportunitat per al cicle flamenc en el calendari anual». D'aquesta manera, el festival obrirà la temporada d’espectacles de tardor del Teatre Tarragona.

El cartell de la sisena edició del Sona Flamenc és obra de Susana Zafra i Marina Muñoz, de l’empresa Sujhalúa Bride&Events. La imatge evoca i fusiona la figura icònica d’un centurió romà amb la bellesa d’una balladora flamenca actual. L'estudi ha comptat amb la Intel·ligència Artificial (IA) com una de les eines per al seu procés creatiu.

Jesús Blanco Pilo

El nou director artístic, Jesús Blanco Pilo, és un bailaor i coreògraf de flamenc nascut a Badajoz el 1985, treballa des de Tarragona per portar arreu el llenguatge de les seves arrels, el ball de tablao flamenc, amb innovacions i sinèrgies amb altres disciplines.

A Tarragona ha gestionat fins fa poc, el seu propi tablao, anomenat La Herrería, ubicat dins la Tàrraco Arena Plaça. Enguany ha estat escollit per dur a terme la direcció artística, que aportarà de ben segur novetats i com cada any, també la complicitat del món flamenc tarragoní.