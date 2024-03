El Port de Tarragona rep una delegació de Casa Àsia

Els membres de Casa Àsia ha escollit el Port de Tarragona per presentar aquest dijous el seu pla d’implantació al Camp de Tarragona. L’acte ha comptat amb representants d’algunes institucions del territori com la subdelegació del Govern a Tarragona, l’Autoritat Portuària de Tarragona, les Cambres de Comerç de Tarragona i Reus, la Universitat Rovira i Virgili i els Ajuntaments de Tarragona, Reus, Mont- Roig del Camp, Salou i El Vendrell, interessades en les relacions amb el continent asiàtic.

Casa Àsia és un organisme de diplomàcia pública amb seu a Barcelona, encarregada de construir pont entre l’àrea de l’Indopacífic (que abasta des de la península de l’Índia a tot el Pacífic) amb Espanya per a una millor comprensió de la regió. La reunió d’avui tenia com a objectiu començar l'estudi d’implantació per a l'elaboració d'una estratègia d’Àsia per al Camp de Tarragona, que permeti orientar la seva acció cap a aquest continent.

Aquesta implantació al Camp de Tarragona vol dotar d’oportunitats i mecanismes d’actuació, en base als objectius del territori i les possibilitats que ofereix Àsia que actua com a porta d’entrada a Europa. Les principals àrees d'interès serien els ports i la logística, inversions asiàtiques, relacions comercials, turisme i universitats.

En el discurs de benvinguda, el president del Port de Tarragona, Saül Garreta, ha explicat que «l’interès per Tarragona creix entre els països asiàtics amb implantacions industrials i estudis per a nous combustibles, però també tecnològiques».