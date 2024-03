L’IPHES-CERCA rep finançament de la UE per estudiar l’ús del combustible en el passat

El projecte Archbotanka From the Mediterranean to the Indian Ocean through ethnoarchaeology of fuel and archaeobotany ha rebut finançament per part de la Unió Europea per poder estudiar la gestió del combustible en el passat, especialment en contextos tropicals. El grup de recerca ho ha aconseguit gràcies a la convocatòria MSCA-STAFF EXCHANGE (Marie Sklodowska-Curie Actions - Staff Exchanges).

El treball, coordinat per la Doctora Ethel Allué, investigadora de l’IPHES-CERCA i professora de la Universitat Rovira i Virgili, implicarà fins a una vintena de persones (estudiants de doctorat, investigadors postdoctorals i sèniors, tècnics i membres d'entitats no acadèmiques) procedents de la Universitat de les Illes Balears (Palma), Muséum National d'Histoire Naturelle (UMR 7209 AASPE/BIOARCH, Paris, France), de la Universitat de Peranediya (Peranediya, Sri Lanka), del MUCBO (Fundació Jardí Botànic de Sóller-Museu Balear de Ciències Naturals, Sóller) i la cooperativa Els Corremarges (La Sala de Comalats, Tarragona).

L’objectiu principal d'Archbotanka és estudiar les pràctiques d'adquisició de combustible i de consum energètic en el passat i la seva relació amb la sostenibilitat ambiental, econòmica i social.