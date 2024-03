La Guàrdia Urbana de Tarragona augmentarà de 20 a 60 els agents que vigilaran els carrers

La Guàrdia Urbana de Tarragona incrementarà la presència policial als carrers, passant dels vint agents de proximitat actuals a una seixantena. Aquest és un dels canvis que incorpora la nova estructura organitzativa del cos policial. L’intendent Manuel Vázquez ha defensat que no només hi haurà més agents, sinó que seran «més percebuts» i confia que aquest canvi permeti millorar les relacions amb la ciutadania i reduir les seves queixes. Vázquez ha subratllat que tot plegat respon a les demandes de proximitat dels veïns i no a l’increment de fets delictius dels últims mesos.

L’alcalde Rubén Viñuales ha celebrat la incorporació d’una nova aplicació que permetrà informar a la ciutadania sobre en quin estat es troba la seva denúncia o queixa.

«La societat ens demana estar més a peu de carrer», ha afirmat Viñuales, qui ha assegurat que donaran resposta a aquesta demanda en les pròximes setmanes. De fet, ha recordat que l’increment de patrullatge ja s’ha iniciat al barri de Campclar, on el passat 3 de març es va produir un nou crim. Tot i això, ha coincidit amb l’intendent Vázquez a l’assegurar que aquest increment de «patrulles a peu» no respon directament a l’augment de fets delictius, sinó a la demanda de la ciutadania de poder tenir «un contacte més directe» amb els agents.

En aquesta línia, el cos policial nomenarà properament els referents de barri, és a dir, uns agents específics que conversaran amb el teixit social -entitats, comerços, associacions de veïns, entre altres- de cada zona. De fet, aquesta nova distribució assegurarà la presència diària mínima d’una patrulla en cadascun dels districtes, així com un reforç dels agents del torn de nit.

Nova aplicació

A banda d’aquest increment de patrullatge, la Guàrdia Urbana de Tarragona també busca adaptar-se a les noves tecnologies. Per fer-ho, el cos policial incorporarà una nova aplicació que «facilitarà un accés més ràpid, complet i segmentat de la informació». «El nou programa ens permetrà saber, en temps real, allò amb què s’està treballant i poder donar una resposta ràpida», ha explicat l’intendent Vázquez.

«Els ciutadans moltes vegades ens queixem que podem trucar a la policia per un fet, però no sabem què passa després», ha afegit Viñuales, qui considera que aquest serà un canvi «revolucionari» que permetrà saber «com està la denúncia, queixa o suggeriment» que s’interposi.

Paral·lelament, la Guàrdia Urbana també ampliarà la Unitat de Drons (UDRON) amb la formació de nous agents i incorporarà nous aparells.

D’altra banda, es busca incrementar la presència de dones al cos policial i als llocs de comandament. Per aquest motiu, fonts municipals han afirmat que el futur Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Tarragona dedicarà un apartat específic a la Guàrdia Urbana. A més, es potenciarà la formació, capacitació i especialització dels agents per millorar l’atenció i protecció de menors, de gent gran o del col·lectiu LGTBIQ+, entre altres.

Finalment, i com a última novetat, el cos policial vol millorar la comunicació i transparència amb l’exterior a través de la creació d’una nova Oficina de Comunicació i Relacions Externes.

Segons Viñuales, el nou model també busca «estrènyer encara més» la col·laboració amb la resta de cossos i forces de seguretat presents a la ciutat -Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, Policial Nacional i Policia Portuària- i ha celebrat la instal·lació d’una futura comissaria de proximitat a l’entorn de l’estació d’autobusos compartida entre Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra.

Nova estructura

La nova estructura organitzativa de la Guàrdia Urbana divideix el cos en cinc grans divisions: la Policia Judicial, la de Serveis Generals, la Territorial -on s’inclouen els agents de proximitat-, la de Trànsit i la de Gestió Interna. Totes ells, engloben un total de 219 efectius que podrien ampliar-se fins als 240 l’any 2025.

Queixes dels sindicats

Per la seva banda, els sindicats CSIF, ASEMIT-USPAC, SPL-CME han preguntat a l’Ajuntament de Tarragona, a través d’un comunicat, com preveuen incrementar el patrullatge a la ciutat, sense augmentar «significativament, i a la vegada necessari, el nombre d’agents». A més, han denunciat que, tot plegat, passa en un moment en què la plantilla està «esgotada i desmotivada», davant el «sobreesforç i dedicació» dels agents «per fer una feina que requeriria 50 agents més».