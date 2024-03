Detenen 21 persones per fer grafitis en infraestructures ferroviàries, tres a Tarragona

Agents dels Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana i Policia Nacional han dut a terme una operació policial conjunta contra els autors de grafitis a infraestructures ferroviàries. El dispositiu s´ha desenvolupat en dues fases: la primera destinada a identificar els presumptes autors dels danys, i la segona, i un cop identificats, localitzar-los i detenir-los.

L’operació ha conclòs amb la detenció de 21 persones, dotze a Barcelona, dues a Vilanova i la Geltrú, tres a Tarragona i dues més a Madrid. Se’ls atribueixen més de 200 delictes de danys realitzant aquestes pràctiques, causant danys materials valorats en més de 1.000.000 d’euros.

Des de l’any 2023 s’ha registrat un augment a Catalunya de les accions criminals consistents en la vandalització de trens i metro, arribant a cometre episodis de pintades per part de gran número de persones simultàniament que acabaven provocant danys materials.

A més, l’impacte d’aquest fets afectava directament al servei de tren i metro, provocant retards i aturades a les línies, comportant un perjudici per als usuaris del servei. Aquests episodis van estendre’s també a infraestructures ferroviàries de les ciutats de Copenhage (Dinamarca), Malmö (Suècia) i Oslo (Noruega).

S’ha pogut acreditar que la gran majoria dels investigats tenien residència a Catalunya. Aquestes persones es desplaçaven també a diferents ciutats de la resta de l’estat i d’altres països d’Europa per portar a terme les seves accions. Aquesta itinerància delictiva ha dificultat la identificació dels autors i la persecució d’aquests delictes, pel que s’han hagut de realitzar diverses diligències policials a través d’Interpol-Madrid per informar les autoritats policials i judicials dels països afectats per fets delictius comesos, presumptament pels investigats.

Els grafiters posaven sempre la seva signatura i es gravaven per compartir-los a través de xarxes socials, per tal d’obtenir visibilitat a les xarxes i guanyar seguidors.

La fase final d’explotació de l’operatiu, s’ha desenvolupat en diferents municipis de les demarcacions de Barcelona i Tarragona, així com a la ciutat de Madrid, i ha requerit una gran coordinació per part de les unitats dels tres cossos policials.