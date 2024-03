Trobar l’equilibri entre Intel·ligència Artificial i educació, el repte del FIET a Tarragona

Un total de 140 experts i investigadors d’institucions d’arreu del món es reuneixen amb motiu del Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia (FIET), entre els dies 12 i 15 de març a Tarragona. El seu objectiu? Preparar l’educació per a l’impacte de la intel·ligència artificial. «En el fòrum ens qüestionem la innovació educativa. La intel·ligència artificial ha arribat per a quedar-se, i volem trobar un equilibri», constata Mercè Gisbert, coordinadora general del FIET.

Tot i que les activitats en format presencial van començar ahir, els experts s’han reunit durant els cinc mesos anteriors per a treballar entorn a 12 temàtiques, com polítiques públiques o models de coneixement. «Cada un dels 12 grups té membres catalans i internacionals. Creen un document que analitza la situació de la seva temàtica a Catalunya i en l’actualitat», explica Gisbert.

Aquesta taula d’experts conformen el Fòrum Tècnic, que es trobarà els dos primers dies del FIET per acabar d’arrodonir els documents que han anat escrivint. Entre el 14 i 15 de març, el FIET dona pas al Fòrum Públic «Comptem amb un total de 450 inscrits de tota mena de perfils, des del polític al cultural. No només volem tenir la mirada de qui ensenya a les aules», remarca Gisbert. Els participants treballaran dividits en grups per a resoldre els reptes proposats.

Protagonisme als més joves

El FIET també posa en relleu la investigació i idees dels estudiants. Des de 2014 s’entrega el premi FIET Jove, que «posa el focus en les estratègies que transformen el centre educatiu sencer, i les estratègies d’aula que impacten en els alumnes», concreta Gisbert. D’altra banda, també es realitzarà un diàleg anomenat Els nous líders digitals: Estudiants impulsant l’era de l’IA, en què participaran alumnes de cinquè de primària a primer de batxillerat.

Donar veu a les solucions

Un cop resolts els diferents reptes plantejats, quin és el següent pas? «En edicions passades, hem fet arribar un document a les institucions», explica Gisbert. Amb tot, remarca que els experts que han participat formen part de grups d’investigació enfocats en les matèries tractades durant els fòrums, i que «del FIET sortiran noves línies de recerca».