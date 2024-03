Refermar el lideratge: Diari Més arriba als 20 anys i engega una nova etapa

Evolucionar o estancar-se. Avançar o desaparèixer. Diari Méss ha tingut molt clar, des dels seus inicis, que l’evolució i l’adaptació als nous temps era fonamental. I és que no es pot pretendre estar al costat dels lectors, d’una societat que fa passes de gegant cap al futur, si no se’ls segueix el ritme. És per això que en els darrers temps aquest mitjà de comunicació ha emprès tot un seguit de canvis, que l’han renovat i actualitzat per a preparar-lo per al futur, sense oblidar la seva trajectòria i el seu ADN.

I és que Diari Més celebra aquest mes de març el seu 20è aniversari. Al llarg d’aquestes dues dècades, la capçalera ha informat sobre l’actualitat més propera i ho ha fet sempre des del rigor periodístic, oferint informació de qualitat, en català i en un suport gratuït. Unes bases que li han donat un caràcter propi, amb el qual la ciutadania va connectar des dels seus inicis i que ara, vint anys després, s’ha fet plenament seu, com una part indissoluble del seu dia a dia i de l’ecosistema que és el Camp de Tarragona.

Justament, per a mantenir-se com el referent informatiu del territori, Diari Més va engegar ara fa dos anys un procés de canvi i renovació, que ara, coincidint amb el 20è aniversari ha arribat a la seva culminació i ha deixat el mitjà a punt per a engegar una nova etapa, un punt i seguit en la seva exitosa i consolidada història.

Relleus en la direcció

L’inici d’aquest període de transformació es va produir ara fa dos anys amb el relleu generacional al capdavant de la direcció general de Tamediaxa SA, empresa editora de Diari Més. El fins aleshores director, Carles Abelló, es jubilava i Marc Just assumia les regnes de l’empresa editora amb el clar propòsit d’emprendre un procés de canvis per a potenciar encara més els trets diferencials de la capçalera i refermar així el seu lideratge.

Aquest, però, no ha estat l’únic relleu. I és que, a principis d’any, Carles Magrané, que fins aquell moment ocupava el càrrec de director de l’àrea digital i sotsdirector de continguts de Diari Més, es convertia en el nou director del mitjà en substitució de Silvia Jiménez. Així mateix, des del passat 1 de març, s’ha sumat a la direcció del mitjà el periodista Carlos Domènech, que ocupa el càrrec de sotsdirector. El tàndem Magrané - Domènech serà l’encarregat de liderar aquesta nova etapa, des de l’àmbit informatiu, apostant per una nova aproximació a l’actualitat del territori, en la qual no només s’informa sinó que també es promou l’anàlisi i la interpretació periodística.

Nova marca i nou disseny

Un dels canvis més destacats que ha impulsat Diari Mésva veure la llum el passat novembre. Parlem de la renovació total de la marca, la capçalera i el disseny del diari. I és que no només es volia renovar el fons, sinó també la forma. O dit amb altres paraules, calia actualitzar l’embolcall que és la maquetació del mitjà per a evidenciar que realment s’estava produint aquesta transformació tan important.

El resultat: un nou logotip, que està connectat amb les seves arrels, tal com evidencia l’ús de la mateixa tipografia que abans s’utilitzava per a la paraula Més, però que reforça la sobrietat i el rigor periodístic, amb l’ús exclusiu del color blau, que subratlla la periodicitat diària de la publicació, gràcies al nou protagonisme que té la paraula «diari» i que reivindica la seva connexió total amb el territori, mitjançant un nou tagline: «El diari del Camp de Tarragona».

Pel que fa al disseny, s’ha apostat per una maquetació neta, gràcies a una nova concepció que permet guanyar blanc i que les pàgines respirin, cosa que facilita la lectura. Els titulars, així com la resta d’elements destacats, han guanyat més protagonisme en el conjunt de les pàgines. En aquesta línia, és especialment destacable el canvi que presenten les pàgines que obren cadascuna de les seccions, amb una maquetació especial, per a reforçar visualment la rellevància informativa de la peça en qüestió. I és que aquesta és la idea que fonamenta tota la nova maquetació, que mitjançant el disseny es pugui transmetre al lector, de manera clara i inequívoca, quines són les claus de la jornada.

Així mateix, cal destacar que amb el nou disseny s’han introduït noves maquetes, que fins al moment el diari no havia utilitzat, com les de les cròniques, amb l’objectiu de reforçar visualment l’aposta per a promoure un periodisme que va més enllà de què, qui, quan, com i on i que posa l’accent en el perquè. En aquesta mateixa línia, també s’han reformulat les maquetes per a les peces de reportatge i les d’entrevista i, en les peces purament informatives, s’han introduït nous elements destacats que ajuden a la comprensió de la informació.

Anàlisi, opinió i noves veus

Ara bé, en l’aposta per a oferir un contingut amb més profunditat, s’ha fet un pas més enllà. I és que no només l’equip de redacció prioritzarà aquesta mena de formats, tant en la manera d’explicar l’actualitat –contingut– com en la manera de presentar-la –maquetació–, sinó que Diari Més ha apostat per crear noves seccions i replantejar-ne d’existents. L’objectiu: donar resposta a allò que busquen els lectors de la premsa impresa, que busquen anàlisi en contraposició a la immediatesa dels mitjans online.

Pel que fa a les noves seccions, s’ha creat Més a fons, un espai específic on analitzar temàtiques concretes amb periodicitat setmanal. La primera de les temàtiques sobre les quals s’està aprofundint és sobre la futura creació de l’Àrea Metropolitana de Tarragona i les seves implicacions territorials en diversos àmbits. L’encarregat de signar aquesta secció és el periodista Oriol Aymí, una de les noves firmes col·laboradores de la casa. Aviat, la secció Més a fons tindrà una segona publicació setmanal i, en aquell cas, posarà l’accent en l’impacte de la crisi climàtica en el territori.

Ser una tribuna per a l’opinió és també una altra de les fites marcades en aquesta nova etapa. Per fer-ho, d’una banda, s’ha reformulat per complet la secció d’opinió i s’han afegit nous articulistes, que se sumen a les firmes habituals del diari. Així més, s’ha replantejat el format de la contraportada, per a convertir-la en una finestra oberta a la cultura i el pensament, amb reportatges culturals i cinc nous articulistes del territori, que tenen una columna setmanal.

Impuls a l’edició digital

La transformació que ha viscut Diari Més en els darrers temps ha tingut un impacte directe en l’edició impresa d’aquest mitjà. Això, però, no significa que s’hagi deixat de banda l’edició digital. De fet, la versió online també ha experimentat canvis notoris que van en la mateixa línia d’oferir un producte informatiu millorat. Des d’un punt de vista estètic, s’ha renovat tot el disseny del web, fent que vagi en consonància amb l’edició impresa, per a reforçar la marca i els seus trets identificatius.

A més, cal recordar que, com sempre, el web de Diari Més ofereix en obert tots els continguts que apareixen en la versió paper, de manera que l’aposta per l’anàlisi i els continguts en profunditat també es poden llegir des del web. A banda, s’ha renovat el sistema de gestió de continguts, és a dir, la plataforma que utilitzen els periodistes per a publicar notícies, i s’ha optat per Xaloc, un CMS de prestigi internacional.