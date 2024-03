Meritxell Budó: «Tarragona pot tenir una àrea metropolitana amb un potencial enorme»

Com valora els seus primers mesos com a presidenta de l’ACM?

«Faig un balanç positiu. Hem començat el mandat amb un nou pla que ha donat un fort impuls a l’entitat».

Quines línies estratègiques té el pla de mandat?

«El més important és que s’ha elaborat mitjançant un procés participatiu. El pla s’estructura en quatre eixos. El primer és el municipalisme, que fa referència a treballar per millorar el finançament local o donar suport als ens locals, entre d’altres. Els altres tres són la transició energètica, l’equitat social i territorial i la internacionalització».

Assolir l’equitat social i territorial és un aspecte important per a l’ACM.

«Amb aquest eix volem evitar el despoblament i garantir que no hi hagi ciutadans de primera o segona categoria al nostre país pel fet de viure en un municipi més gran o més petit. Tothom ha de tenir dret a accedir als mateixos serveis i gaudir de tota la cobertura en educació, salut, transports, connectivitat a la xarxa...».

Què es pretén amb la internacionalització?

«Busquem com fer incidència política en els llocs on es prenen les decisions que després afectaran els nostres municipis i pobles. Parlo del Parlament Europeu. També tractem de compartir experiències amb altres ciutats del món respecte a l’aplicació de la intel·ligència artificial, la gestió dels residus i de l’aigua o la transformació de la realitat educativa del país».

Quins reptes té el municipalisme els pròxims anys?

«En tenim molts, com el dels residus. Els ajuntaments han de canviar molts aspectes per assolir els objectius marcats per al 2025. La transició energètica també és cabdal. Hem de ser capaços de garantir una transformació ecològica. Si no, el dia que tanquin les nuclears ens trobarem que no hem fet els deures i no hem fet l’evolució per ser autosuficients energèticament».

Un altre problema a afrontar és la sequera. Quines accions s’està impulsant des de l’ACM?

«Les entitats municipalistes hem treballat conjuntament amb l’Agència Catalana de l’Aigua una ordenança perquè els ajuntaments tinguin les eines necessàries per afrontar períodes de sequera com el que estem vivint. Treballem també amb el Departament d’Acció Climàtica en tot el que fa referència a les mesures que s’hauran d’aplicar des del món local en cas d’arribar a una emergència en fase 2 o 3».

També treballen amb la Generalitat en la redacció de la Llei de governs locals?

«Ara, hem treballat activament en l’elaboració de l’Estatut del Municipi Rural, que s’aprovarà de forma immediata. Respecte a la Llei de governs locals, encara s’està parlant. Està una mica verda. El que defensem és que ha d’anar vinculada a la Llei de finançament local de Catalunya. És cert que en aquests moments no depèn tot de la Generalitat. Per això hem d’intentar millorar el finançament local a través de l’Estat mentre Catalunya no pugui disposar de tots els recursos que genera per poder fer-ho de forma exclusiva».

Llavors, vol dir que l’Estat hauria de moure fitxa.

«L’Estat ha d’entendre que estem en un infrafinançament crònic des que hi ha ajuntaments democràtics. És molt important revertir la situació perquè els ens locals estem agafant cada vegada més competències que no són pròpies i hem de fer més acompanyament a la ciutadania. No volem defugir d’aquestes responsabilitats, però necessitem més finançament».

Què opina sobre la idea d’una futura Àrea Metropolitana de Tarragona?

«Fa anys que Catalunya es mira des de la gran Àrea Metropolitana de Barcelona. Al territori hi ha diferents realitats que ens dibuixen les diferents metròpolis de Catalunya, que es poden desenvolupar en xarxa creant sinergies. Tarragona pot tenir la seva àrea metropolitana amb un potencial enorme. No conec exactament el projecte, però aquesta mirada em sembla del tot encertada».

Es va reunir ahir amb l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, quins temes van tractar durant la trobada?

«Hem parlat de la Central de compres i la formació per a electes i tècnics municipals que ofereix l’ACM. A més, hem parlat de la reivindicació per reforçar el finançament local, ja que és un clam que fem alcaldes i alcaldesses d’aquest país. Viñuales també ens ha explicat la seva mirada i projectes de ciutat».

Com funciona la Central de compres?

«L’ACM compra de forma agregada productes com energia elèctrica, gas, aparells informàtics o assegurances i els licitem perquè els ajuntaments puguin obtenir-los directament i a millor preu».

Quin ha de ser el paper de les administracions com la Diputació de Tarragona?

«Fan un acompanyament molt important als ens locals. Hem de sumar i coordinar-nos tots perquè no fem esforços contradictoris i remem en la mateixa direcció».