Un carro adaptat a persones amb mobilitat reduïda, la novetat dels Tres Tombs de Tarragona

Una trentena de carros d’unes 100 cavalleries arribats d’arreu de Catalunya participaran aquest diumenge en els Tres Tombs de Tarragona, festa d’interès Nacional a Catalunya organitzada pel Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona. Enguany, com a novetat, hi participarà un carro adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.

Pel que fa el recorregut, aquest començarà a les 11.30h del matí des del carrer Francesc Bastos i recorrerà la ciutat fins finalitzar al carrer Vidal i Barraquer un cop realitzats els tradicionals tres tombs. Està previst que la tradicional benedicció dels animals tingui lloc davant l’OMAC de la Rambla Nova.

D’altra banda, a l’interior del Mercat Central es podrà veure, un any més, un carro d’època cedit pel museu Jordi Rovira de Can Joanet de Tarragona. En aquesta ocasió es tracta d’una carreta de principis del segle XX que transporta un bot de pesca domèstica i familiar.

Carro d’època exposat al Mercat Central, cedit pel museu Jordi Rovira de Can Joanet de Tarragona.David Oliete

Dissabte al matí, la plaça Corsini acollirà el sorteig de la tradicional panera dels Tres Tombs entre totes les persones que fins dissabte comprin al Mercat Central i dipositin la butlleta de participació a la bústia del Mercat. El sorteig se suma així a la degustació popular de fideuà i seitons que l’OPP Peix Blau Tarragona cuinarà a Corsini dissabte amb motiu del 7è aniversari del Mercat Central.