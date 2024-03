La 8a edició de la Marxa Contra el Càncer de Tarragona se celebrarà el proper 7 d'abril

El proper 7 d’abril tindrà lloc la vuitena Marxa Contra el Càncer de Tarragona, una iniciativa del Club Excursionista Alliberadrenalina en col·laboració amb l’Ajuntament de Tarragona. Els beneficis es destinaran íntegrament a l’Associació Contra el Càncer a Tarragona, entitat sense ànim de lucre que treballa per millorar la vida de les persones que pateixen aquesta malaltia i la de les seves famílies.

La marxa començarà a les 9.30 hores des del Parc Francolí i es dirigirà cap al Pont del Diable. Des d'aquest punt de l'Anella Verda, s'oferiran dos recorreguts circulars, un d'uns 13 quilòmetres i un altre més curt de 10 quilòmetres. Ambdós són recorreguts ciculars que finalitzaran al mateix punt de sortida, al Parc Francolí. Les inscripcions per participar tenen un cost de 15 euros i ja estan obertes i es poden fer mitjançant aquest ENLLAÇ.

Els dorsals s’entregaran al local del Club Excursionista Alliberadrenalina el divendres 5 d’abril de les 17.30 h a les 20 h, i el dissabte 6 d’abril de les 10 h a la 13 h. També es podran recollir els dorsals el mateix dia de la marxa, diumenge 7 d’abril, de 8.30 a 9.30 h. Tots els participants rebran una bossa amb el dorsal, el buff de la Marxa i una ampolla d’aigua, entre altres obsequis.

El conseller d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez, ha animat a participar a tothom en aquesta marxa, «ja sigui caminant o amb l'opció del dorsal zero per tal que torni a ser un èxit i s'arribi a la màxima recaptació possible per la lluita contra el càncer».

Per la seva banda, el president de l’Associació Contra el Càncer a Tarragona, Fede Adan, ha fet una crida a la participació «en aquesta marxa que té com a protagonistes l'esport i la solidaritat, un binomi perfecte per la prevenció i la lluita contra el càncer».

Finalment, el president del Club Excursionista Alliberadrenalina, Joan Carles Gil, ha assegurat que «és una marxa que recapta fons per la lluita contra el càncer, fomenta l'esport i dona a conèixer a la ciutadania l'entorn natural de la ciutat de Tarragona».