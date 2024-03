El Mercat Central celebra el seu 7è aniversari amb un tast de vins i una degustació popular

Presentació de les activitats per commemorar els 7 anys del nou edifici del Mercat Central de Tarragona.David Oliete

Aquest dissabte 16 de març tindrà lloc una degustació popular i un tast de vins per commemorar els 7 anys de la inauguració del nou edifici del Mercat Central de Tarragona.

D’una banda, l’OPP Peix Blau Tarragona cuinarà 500 racions de fideuà i 500 de seitó fregit dissabte al migdia a plaça Corsini. Els tiquets per a les racions es posaran a disposició de la ciutadania de forma gratuïta amb totes aquelles compres superiors a 30 euros que es facin a les parades del Mercat el mateix dissabte entre les 8.30 i les 11.00h del matí. A partir d’aquesta hora, els tiquets per a les racions de seitons i fideuà es podran aconseguir a 3 euros a la mateixa plaça Corsini fins a exhaurir existències. Aquesta degustació popular és una de les activitats programades en el marc de la campanya Peix de Tarragona, tot un gust.

Dissabte a la tarda, l’interior del Mercat Central acollirà un tast de vins de les 4 D.O. de la província de Tarragona de 18.30 a 20.30h. L’activitat anirà a càrrec de l’enòleg tarragoní Pol Aluja i comptarà amb productes gastronòmics de la parada Albert Ribot del Mercat per acompanyar els diferents vins.

A banda de la sessió d’aquest dissabte, s’ha programat també un segon tast de vins el dissabte 27 d’abril. Les entrades dels tasts tenen un cost de 25 euros i es poden adquirir a www.entradium.com.

Pasqua al Mercat Central

Com a novetat d’enguany, un grup de 12 pollets de Pasqua de gran format s’amagaran entre els passadissos i parades del Mercat Central, amb l’objectiu que els nens i nenes siguin capaços de trobar-los durant les seves visites al Mercat. A més, s’han dissenyat divertides postals de Pasqua que els paradistes distribuiran als més petits per tal que aquests puguin dibuixar o escriure missatges d’agraïment als padrins i padrines quan els entreguin la seva mona.

Les il·lustracions dels pollets del Mercat ha anat a càrrec de l’il·lustrador tarragoní Edu Polo, i s’afegeixen així al conjunt de personatges de l’imaginari popular català que el Mercat Central posa en valor des de fa anys, com la Vella Quaresma i l’Home dels Nassos.

Durant els dies de Pasqua, les parades del Mercat Central oferiran com cada any les mones als padrins i padrines i també tots els ingredients necessaris per a preparar-les a casa. Des de les mones més tradicionals fins a les més dolces i contemporànies, qualsevol opció es podrà aconseguir durant les properes setmanes a les parades del Mercat.