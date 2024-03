El govern espanyol aprova la creació del carril bici que unirà Tarragona i Altafulla

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha aprovat l’expedient d’informació pública i el traçat definitiu per «humanitzar» diversos trams de l’N-340 a Tarragona, així com la reducció de la contaminació acústica a l’A-7, dins el mateix municipi. Els treballs compten amb un pressupost estimat de 9,18 milions d’euros (IVA inclòs). El projecte contempla tres actuacions: la construcció d’un carril per a bicicletes i vianants a l’N-340 -entre l’enllaç amb l’A-7 al nord-est de la ciutat i fins a Altafulla (Tarragonès)-, la construcció d’un altre carril per a bicicletes i vianants a l’entorn del pont del riu Francolí a l’N-340, i la instal·lació de pantalles acústiques als dos costats de l’A-7 a Tarragona.

Segons el ministeri, una vegada finalitzades les obres, els trams de l’N-340 afectats es cediran a l’Ajuntament de Tarragona.

«Una fita històrica»

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, defineix com «una fita històrica per a Tarragona» l’anunci del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible del Govern espanyol. L’alcalde remarca que és «una inversió del Govern d’Espanya de més de 9 MEUR per avançar cap a la mobilitat sostenible, la seguretat viària i la millora de la qualitat de vida dels tarragonins i tarragonines».

L’alcalde remarca que l’aprovació dels carrils bici i per a vianants de la N-340 és «una aposta clara per un creixement sostenible i equilibrat, tant territorialment, com medioamiental i en mobilitat, com hem defensat sempre des del Govern municipal». «De fet -afegeix- la construcció del carril bici de Llevant és la aposta per la mobilitat sostenible més transformadora de la ciutat».