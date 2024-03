Un equip de la URV guanya un premi al Challenge Universitari de la Fundació Repsol

Un equip de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química de la URV (ETSEQ) ha guanyat un premi al Challenge Universitari de la Fundació Repsol. Concretament, l'equip Wave Energy, format pels estudiants Mar Fontané Cugat, Dídac Badia Porras, Pau Costa Ribalta, Ainoa Vigo Malvido i Júlia Tallada Serret ha aconseguit guanyar en la categoria de Mobilitat sostenible i descarbonitzada.

L’objectiu del Challenge Universitari de la Fundació Repsol, que va celebrar la seva final aquest dissabte passat a Madrid, és apropar al jovent el coneixement sobre la transició energètica i fer-los partícips de la transformació cap a una economia descarbonitzada.

El títol del projecte guanyador de l'equip de la URV va ser Energia undimotriu per a la descarbonització del transport marítim. L’objectiu de la seva proposta és la descarbonització del transport marítim mitjançant la captació d’energia undimotriu, generada per les onades del mar, i aconseguir així que les embarcacions puguin usar aquesta energia elèctrica generada. Tot això a partir de l'ús de boies laterals que captin l'energia generada per les onades. El projecte també contempla la creació de punts de recàrrega a diferents ports per englobar amb aquesta solució tot el sector.

Des de la perspectiva econòmica, la implementació d’aquesta tecnologia no només representaria estalvis substancials en combustibles, sinó també una reducció de costos una vegada amortitzada la instal·lació. Aquesta proposta, basada en fonts renovables, contribueix a tenir una atmosfera més saludable i millora la qualitat de vida en aquestes àrees.

Els cinc equips guanyadors rebran 12.000 euros cadascun i la possibilitat d’incorporar-se als diferents programes de talent jove que ofereix Repsol. Els finalistes van treballar en els seus projectes, que van defensar davant del jurat de professionals i experts de Repsol.