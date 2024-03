Els vianants guanyen protagonisme als carrers López Peláez i Josepa Massanés de Tarragona

«Tarragona s’esta convertint, cada cop més, en una ciutat més amable i accessible», assegurava ahir l’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, durant l’acte d’inauguració dels carrers López Peláez i Josepa Massanés. Un cop finalitzades les obres de remodelació i pacificació, ambdues vies han guanyat vida i, sobretot, espai per als vianants, que han passat a ser els principals protagonistes en detriment dels vehicles.

La reforma, que ha costat 463.418,55 euros, ha permès crear una plataforma única, amb voreres més àmplies. També s’han instal·lat bancs i zones verdes amb arbrat i vegetació, per «millorar la qualitat de l’espai». A més, s’ha renovat la xarxa d’aigua i de gas, així com el paviment i la il·luminació amb LED. «Abans de les obres, la funció principal d’aquests carrers era la de donar accés a l’aparcament municipal Saavedra», apuntava Viñuales, qui afirmava que, ara, s’ha convertit en un nou espai «amable» i «segur» per al gaudi de la ciutadania.

Amb aquesta obra, s’ha deixat al descobert una petita finca municipal, en forma de triangle, a la cantonada entre els carrers Estanislau Figueres i Josepa Massanés. Així, s’ha incorporat un espai que no existia, en el qual s’han col·locat dues palmeres i bancs. «D’aquesta manera, es guanya una zona per gaudir, que abans era inaccessible», indicava l’alcalde.

La remodelació de López i Peláez i Josepa Massanés forma part del projecte Tarragona cap al 2030, que compta amb finançament europeu.

Per a la seva execució, l’Ajuntament ha rebut un ajut de 3 milions d’euros. «Aquesta és una més de les concrecions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència impulsat per l’Estat amb fons Next Generation», afirmava Santiago Castellà, subdelegat del Govern a Tarragona. Tanmateix, va remarcar la «col·laboració estreta» entre l’Ajuntament i el Govern estatal per executar «tantes obres que transformaran les lògiques urbanes de la ciutat per fer-la més humana, passejable i accessible».