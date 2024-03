ECP Tarragona reclama que es deixi d’utilitzar aigua potable per netejar carrers

El grup municipal d'En Comú Podem a Tarragona presenta una moció al ple per dotar la platja Arrabassada d’una accessibilitat integral i una bateria de preguntes i propostes sobre la gestió de l’aigua de la ciutat.

El portaveu, Jordi Collado, ha explicat que presentarà una bateria de preguntes i propostes al govern sobre la gestió de l'aigua a la ciutat. El nou contracte de la brossa preveia puntuació extra per la reutilització de l'aigua, cap de les solucions proposades per les empreses és satisfactoria i efectiva per evitar el malbaratament de l'aigua.

El grup municipal denuncia que en plena sequera l'ajuntament rega la vegetació i neteja els carrers de la ciutat amb aigua potable en lloc d'aigua reutilitzada, a més aquest fet afecta directament la làmina d'aigua del riu Francolí al seu pas per la ciutat, donat que EMATSA té un pou que servei per abastir d'aigua les tasques abans esmentades.

La solució proposada podria, segons el grup municipal, passar per recuperar l'aigua que AITASA no aprofita aproximadament un 50% i connectar una canonada amb disposats d'aigua a la nau on s'ubicaran els vehicles del nou contracte de neteja. Una altra possibilitat implicaria ampliar l'EDAR Tarragona amb un tractament terciari i que permetés el reaprofitament de l'aigua.

Els conseller Toni Carmona, ha presentat la moció que sotmetran a votació al ple, demanen que reuneixi una sèrie de característiques i de serveis que permetin gaudir d'aquest entorn a persones amb problemes motrius. Alguns elements comuns són: Boies i xarxes, que delimitin la zona segura de bany dins de la mar, personal de suport al bany, generalment disponible en els llocs de socors, lavabos, llavapeus, dutxes i vestuaris adaptats per a persones amb discapacitat, rampes i passarel·les que possibilitin el desplaçament amb caminadors i cadires de rodes fins a l'interior de la platja, sent impossible o molt complicat arrossegar aquests elements de mobilitat per la sorra, zona d'ombrel·les habilitada i aparcament reservat pròxim a l'accés de la platja.

El grup també s'ha adherit a la moció presentada pel Fons català de cooperació per la pau i alto el foc definitiu a Gaza.