La Diputació destinarà 4 MEUR en ajuts per pal·liar danys meteorològics i altres emergències

La Diputació de Tarragona ha incrementat fins a 4 MEUR la línia de subvencions destinades a restablir els béns i serveis dels ajuntaments que s’han vist afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals entre l’abril del 2023 i el març del 2024. Durant els últims tres anys, la dotació econòmica ha estat de 2,9 MEUR.

Entre les novetats, la presidenta de l’ens, Noemí Llauradó, ha destacat l’avançament del 75% de la subvenció per poder respondre «ràpidament i urgentment» als municipis afectats per causes «que no poden preveure». També s’incorpora el llindar alt de perillositat per «incrementar els ajuts en les catàstrofes més intenses» i la distribució en base el criteri demogràfic per afavorir els municipis més petits.

Llauradó ha defensat aquest increment del 38% de les subvencions davant «l’actual escenari climàtic, amb fenòmens meteorològics que van en augment i amb conseqüències força virulentes». De fet, la dotació ha passat de ser d’1,2 milions d’euros el 2018 a 4 milions d’euros aquest 2024, convenint-se en la més elevada de la història.

Enguany, la Diputació de Tarragona s’ha centrat en oferir una resposta «ràpida» als ajuntaments afectats per situacions excepcionals i confia en avançar el 75% del total de la subvenció un trimestre abans de l’habitual. «Acostumàvem a resoldre aquestes subvencions a l’octubre i ara intentarem tenir-les resoltes abans de l’agost», ha afirmat el vicepresident de l’ens, Enric Adell.

Paral·lelament, la Diputació també incrementarà els esforços destinats a aquells municipis que visquin «catàstrofes greus». En aquest sentit, Llauradó ha destacat les pluges torrencials que durant els últims anys, i de manera recurrent, han afectat el municipi d’Alcanar (Montsià). «Aquesta intensitat de l’ajuda s’havia de diferenciar d’altres circumstàncies que no arribaven a aquesta gravetat», ha afegit.

A més, i amb la voluntat de beneficiar els municipis amb menys de 20.000, aquestes subvencions també es distribuiran en base a un criteri demogràfic. «Cal que hi hagi una discriminació positiva a favor d’ells», ha defensat Llauradó, qui ha detallat que «si un municipi de menys de 20.000 habitants ha patit un fenomen meteorològic amb un llindar alt de perillositat podria demanar una subvenció de fins a 120.000 euros, mentre que un municipi de més de 20.000 només podria arribar a una quantia de 75.000 euros».

Prop de 7 MEUR en altres subvencions

D’altra banda, la Diputació de Tarragona també ha presentat aquest dimarts les línies de subvencions destinades a aquelles entitats que promoguin les activitats socials (amb un pressupost d’un milió d’euros i fins a 20.000 euros per entitat), culturals o d’interès ciutadà (amb un pressupost de 2,2 milions d’euros, fins a 10.000 euros per entitat), esportives (amb un pressupost d’un milió d’euros, fins a 15.000 euros per entitat) i per aquelles activitats extraescolars i complementàries en centres privats i d’educació especial (amb un pressupost de 130.000 euros, fins a 30.000 euros per centre).

Finalment, la Diputació de Tarragona destina 2,5 milions d’euros -500.000 euros més que l’any passat- als ajuts adreçats a ens locals per a la contractació de les activitats incloses al catàleg de programacions culturals (e-catàleg).