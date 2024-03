Detingut per explotar laboralment un treballador a Tarragona

Un operatiu policial format per agents de la Guàrdia Urbana de Tarragona i especialistes en Delictes contra les Persones de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil, ha conclòs amb la detenció d’un individu per un supòsit delicte contra el dret dels treballadors.

L’operació es va iniciar el mes de novembre passat de 2023, després de tenir coneixement que una persona podia estar sent explotada laboralment, en un establiment obert al públic situat a Tarragona.

Els dos cossos policials van iniciar una investigació que va indicar que una persona podia estar sent explotada laboralment, en haver-se comprovat que era qui obria i tancava el negoci, romanent molt més enllà de la jornada laboral establerta legalment.

Per aquesta raó, es va acordar una inspecció al negoci el passat 1 de març per part del grup investigador, acompanyats per tècnics de la Inspecció de Treball.

Quan els agents van localitzar l’esmentada persona a l’interior del local, van confirmar que no disposava de contracte laboral i es trobava en unes condicions restrictives respecte als seus drets laborals reconeguts legalment.

Al seu torn, es van realitzar tres inspeccions més, sobre altres tants establiments oberts al públic, arribant a detectar una altra persona sense contracte, per la qual cosa es va aixecar una acta per infracció administrativa en matèria laboral.

S’han obert diligències policials per delicte contra el dret dels treballadors i s’ha detingut el presumpte responsable dels fets, un individu d’origen estranger, i una vegada finalitzades s’entregaran al Jutjat d’Instrucció en funcions de Guàrdia dels de Tarragona.