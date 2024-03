Acte vandàlic contra les escales del Palau de Congressos de Tarragona

Les escales mecàniques del Palau de Congressos de Tarragona van aparèixer ahir dilluns amb un vidre trencat i el passamà de goma fora de la seva guia en un dels seus trams.

L'Ajuntament de Tarragona ha informat que els serveis tècnics municipals estan treballant per resoldre la incidència el més aviat possible. Mentrestant, el tram restarà aturat per seguretat fins que es pugui substituir el vidre trencat, i revisar i recol·locar el passamà al primer tram de les escales.