El Port de Tarragona amplia la seva flota de vehicles sostenibles per a la Policia Portuària

El Port de Tarragona, fidel al seu compromís detallat al Pla de Sostenibilitat Agenda 2030, ha adquirit dos nous cotxes, marca Toyota R4V4 híbrids endollables, a la seva flota de vehicles. Concretament, aquests dos nous vehicles formaran part de la flota assignada a la policia portuària del Port per tal de dur a terme les tasques diàries relacionades amb la seguretat integral de les instal·lacions portuàries i de l’entorn del Port. Es tracta de dos vehicles amb tecnologia híbrida, una tecnologia que s’alinea perfectament amb les polítiques mediambientals incloses en el Pla de Sostenibilitat Agenda 2030 sota l’eix ‘Creixement Sostenible 2030’ El 41% de la flota de vehicles de l’Autoritat Portuària de Tarragona compta amb el distintiu de zero emissions o ECO.

En els últims anys l’Autoritat Portuària de Tarragona ha apostat per seguir millorant l’eficiència del seu parc de vehicles. El Port de Tarragona ha aplicat criteris d’eficiència cada cop que ha renovat la seva flota i ha anat incorporant turismes elèctrics i híbrids a la seva flota i retirant els turismes de motors més antics. La incorporació de vehicles més eficients ha permès la retirada dels vehicles més antics que consumien més carburant i provocaven major contaminació atmosfèrica, ja que no disposen dels dispositius actuals de reducció d’emissions, com per exemple, el monitoratge de la pressió de les rodes, start-stop, frenada regenerativa, filtres de partícules i de NOx, etc.

Una aposta clau per al Port de Tarragona

Actualment el Port de Tarragona compta amb vuit cotxes i dues motos elèctriques 100%, onze cotxes híbrids i, amb les noves incorporacions actuals, amb quatre cotxes híbrids endollables.

L’Autoritat Portuària de Tarragona disposa d’una flota de 61 vehicles dels quals 25 compten amb classificació Zero emissions o ECO al Registre de Vehicles, això suposa un 41% del total.

L’objectiu principal del port amb aquestes noves adquisicions es basa en l’adquisició de vehicles més eficients que redueixin la petjada de carboni del Port a l’horitzó 2030. Fomentar el vehicle elèctric a l’organització i a la comunitat portuària és una de les metes establertes al Pla. El criteri és l’adquisició de nous vehicles 100% elèctrics o híbrids.

Renovació Distintiu

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya mitjançant la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic va atorgat al Port de Tarragona la renovació del Distintiu de garantia de qualitat ambiental corresponent a la categoria de Flotes de vehicles, Subcategoria 340.2 - Turismes (M1).

D’acord amb la Resolució de 12 de juliol de 2022 del director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic es va renovar a l’Autoritat Portuària de Tarragona el distintiu que li va ser atorgat per primera vegada l’any 2014 i que a hores d’ara està renovat per tres anys més fins al 2025.

En què consisteix el Distintiu?

Aquest distintiu té com a principal finalitat contribuir a la reducció de les emissions contaminants provinents del transport, promoure l’ecoeficiència i la sostenibilitat ambiental en la planificació, projecció i gestió de la mobilitat, especialment en entorns urbans. L’objectiu és minimitzar els impactes ambientals més enllà dels requisits derivats del compliment de les normatives actuals.

Els criteris ambientals per poder obtenir aquest distintiu es basen en la gestió de la flota, la conducció eficient, el tipus i estat dels vehicles i altres accions de compromís de millora ambiental. Per això, entre altres mesures, l’APT ofereix cursos de conducció eficient als seus treballadors, fomenta l’ús de les videoconferències per evitar desplaçaments i manté una flota de vehicles de baixes emissions.