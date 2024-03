Una patrullera del servei marítim de la Guàrdia civil de Tarragona participa en un dispositiu a Barcelona

La Guàrdia Civil ha reprès a les nou del matí d'aquest dilluns la recerca del desaparegut dissabte passat a la costa de Barcelona, segons ha informat el cos policial. La recerca es va suspendre diumenge a la tarda per l'empitjorament de la mar.

Aquest dilluns els efectius que formen part del dispositiu han fet una reunió per establir els camps de treball, tant en superfície com amb immersió, seguint els patrons de corrents de desplaçament. A més, una patrullera del servei marítim de la Guàrdia Civil a Tarragona s'està desplaçant a Barcelona per unir-se al dispositiu. Els serveis d'emergències van rebre l'avís sobre les 14.00 hores de dissabte que hi havia una persona agafada a una boia al litoral barceloní però se la va perdre de vista.