Denuncien que la «sobrecàrrega» que pateixen els treballadors de Muface a Tarragona posa en risc la seva salut

La UGT ha denunciat que la situació de «sobrecàrrega» que pateix la plantilla de Muface a Tarragona des de fa dos anys posa en perill la salut dels treballadors. El sindicat ha detallat que, arran de les jubilacions i els diversos trasllats del personal, l’equip compta, actualment, amb cinc persones, és a dir, la meitat del personal necessari.

Una situació que s’ha agreujat durant els últims mesos davant l’increment de mutualistes, després dels processos d’altes de finals del 2023 per part del departament d’Ensenyament. Des d’UGT han exigit que es cobreixi el 100% de les places vacants, és a dir, que s’incorporin cinc persones més a la plantilla per tal que puguin «fer front a la càrrega de treball en unes condicions adequades».

«Al llarg d’aquests mesos, els treballadors han patit una sobrecàrrega de treball que ha pogut arribar fins al 200%», ha afirmat el secretari del sector de l’Administració General de l’Estat de la UGT a Tarragona, Manuel Reyes, qui ha afegit que «hi ha hagut èpoques en què plantilla ha estat formada per només tres persones».

«La situació actual no pot perllongar-se per més temps», ha denunciat Reyes, qui ha recordat que Muface és un servei públic que presta assistència sanitària a treballadors públics, com professors i agents policials, i, per tant, el malestar de la plantilla també «afecta a tots els funcionaris públics de la demarcació en les seves tramitacions i en el cobrament dels complements per baixes mèdiques».