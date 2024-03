Alexis Lanza: «L’Escola Municipal de Música ha de ser un referent per a la ciutadania, i retornar el que ens ha donat»

— Com descriuries el dia a dia a les instal·lacions de la vostra seu al carrer d’Armanyà?

— El portem bé. Hi ha dies que hi ha més alumnes, com els dilluns, però tenim unes instal·lacions que ens permeten tenir molts alumnes simultàniament. És una escola que sembla petita, però no ho és: té tres alçades i engloben moltes aules. Al mateix temps tenim les seus de Sant Pere i Sant Pau, on hi som dilluns, dimecres i divendres, i aquest any hem traslladat la seu de Campclar a Ponent, on donem classes dimarts i dijous.

— Quins aspectes positius i a millorar destacaries de la seu principal?

— És un espai molt acollidor. Jo ja fa molts anys que treballo aquí, des del 1998, i els professors en sentim molt a gust aquí. A més a més, tenim una situació privilegiada en el nucli urbà, estem en el centre. Amb tot, sempre hi ha coses a millorar, des de la pintura a temes de sonorització. Quan es va remodelar l’edifici perquè s’hi ubiqués l’escola, abans del 94, no es va pensar en aquest tema. Ara l’arquitectura està començant a fixar-se en la sonorització dels espais, des de restaurants fins escoles. Hem anat fent reformes durant aquests anys, com sonoritzar i insonoritzar l’aula de percussió. Per mi el gran tema seria poder continuar amb aquestes accions. Amb poques actuacions, aconseguiríem un confort auditiu molt bo.

— S’està plantejant la possibilitat d’un possible trasllat, junt amb l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació, a la Tabacalera. Com ho valores?

— Si les instal·lacions compleixen el que és necessari perquè es facin les classes de música i són millors, endavant. Amb tot, estem bé aquí, tenim el que necessitem en general, i ara estem centrats a treballar en els nostres projectes i el dia a dia, que no és poc. Igualment, crec que el trasllat no depèn de nosaltres, anirem on ens diguin, però sí que espero que, com a mínim, comptin amb la nostra visió tècnica. De moment, però, no hi ha hagut res clar que indiqui que ens mourem.

— Amb quants professors compteu actualment en plantilla?

— Ara mateix en plantilla tenim, comptant els professors amb jornades parcial i les substitucions, 35 professionals. Podem estar contents amb aquesta quantitat, i a més és un plantilla competent. Tenim problemes com totes les escoles de música, principalment per a cobrir necessitats temporals i trobar especialistes. Perquè et facis una idea, tenim una borsa de treball que, d’una especialitat, tens deu professionals. Quan s’acaben, tampoc pots compartir borsa per temes de normativa local. Aquest és el hàndicap que tenim.

— Des de l’Escola, us heu proposat arribar al número de matriculacions prepandèmia. Heu assolit l’objectiu?

— No del tot, però estem en camí. És una progressió lineal, anem incrementant cada curs i estem molt a prop. Quan vam entrar en pandèmia, teníem 615 matriculats, i ara, estem sobre els 580. Fluctua una mica, perquè, com que tenim matrícula viva, pot ser que demà es matriculi una altra persona.

— A què creus que es deu aquest bon ritme?

— En part crec que és perquè estem fent una bona feina interna, i perquè l’Escola té un cert nom a la ciutat. També pel nostre projecte educatiu, que és acollidor i no exclou a ningú: pot unir-s’hi tothom, sàpiga música o no, sigui gran o petit, i pagant un preu raonable. Amb tot, crec que si no incrementem més les matrícules a l’escola, és perquè estem en una situació econòmica delicada.

— Quins projectes novedosos teniu entre mans?

— La participació en un projecte Erasmus Plus amb la ciutat de Monastir, Tunísia, i una altra iniciativa amb l’Institut Municipal d’Educació (IMMET), anomenat Música i Ciutat. En el primer cas, els alumnes de Monastir vindran entre els dies 7 i 13 de juliol. Entre aquests dies, treballarem conjuntament un repertori, que s’anirà ampliant a mesura que ens anem trobant. Després, amb un grup de 15 alumnes d’entre 13 i 18 anys, viatjarem a Tunísia el juliol de 2025.

— En quin punt es troba el grup de treball ‘Música i Ciutat’?

— Molt avançat, fins avui hem planificat les tres accions: una ballada popular a Ponent, a l’abril; una trobada de batucades al maig, a l’Anella Mediterrània; i una concentració de tots els projectes que hem fet, a la plaça Corsini, al juny. Estem intentant aglutinar el màxim d’agents de la ciutat, ja que l’objectiu del projecte és repercutir en el territori i unir-lo a través de la música. L’Escola ha de ser un referent per a la ciutadania, i també ha de ser capaç de retornar tot el que ens han donat.