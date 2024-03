Pepa Martín Delcan, membre del Club Vaixell, rep el XVIII Premi Monterrat Bertran

En el marc del Dia Internacional de les Dones, la secció local d’Esquerra Republicana de Catalunya a Tarragona ha entregat el Premi Montserrat Bertran. Aquesta divuitena edició del premi ha estat atorgada a la Pepa Martín Delcan pels seus més de 40 anys de dedicació voluntària a les capacitats diverses.

Durant l’acte de lliurament, que s’ha celebrat al Pati de Jaume I de l’Ajuntament de Tarragona, la responsable de Feminismes d’Esquerra a Tarragona, Maria Santos Pagès, ha destacat que Pepa Martín Delcan és una dona «entregada a fer de Tarragona una ciutat millor i més inclusiva» i que «el seu sentiment d’entrega l’ha portat a formar part del Club Vaixell durant 40 anys».

Pepa Martín Delcan és l’actual presidenta de la fundació impulsada pel Club Vaixell i part de l’equip de 30 voluntaris i voluntàries. L’entitat vetlla per la normalització i adaptació de les activitats, la sensibilització i inclusió en la comunitat, l’autonomia, el treball en equip, la participació de tots els membres de la comunitat en condició d’igualtat i el respecte mutu.

Per la seva banda, Pepa Martín Delcan ha agraït Esquerra el premi i ha reiterat que aquest reconeixement no és només per a ella sinó per a «tota la gran família que és el Club Vaixell». Ha posat en relleu «la gran feina diària que fan totes les voluntàries i voluntaris, grans i petits» i ha destacat també el paper de les famílies.

A l’acte, que ha aplegat una vuitantena de persones, l’han acompanyat una àmplia representació del Club Vaixell, així com tots els consellers del grup municipal d’Esquerra a l’Ajuntament de Tarragona i també militants i altres càrrecs.