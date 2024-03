Localitzen una dona desorientada caminant per l’AP-7 a Tarragona desapareguda d’un centre mèdic a França dos dies abans

Els Mossos d’Esquadra, amb la col·laboració de la Gendarmeria francesa, van localitzar l’1 de març a Altafulla (Tarragonès) una dona de 55 anys desapareguda el 29 de febrer a Saint-Laurent-du-Pont (Isère), França. Els fets van tenir lloc el passat divendres pels volts de les 18.00 hores, quan una patrulla dels Mossos va localitzar, a la sortida de l’AP-7 al terme municipal d’Altafulla, una dona completament desorientada que caminava pel voral de la carretera.

Acte seguit, els agents van aturar el vehicle per auxiliar-la però es van trobar que la dona desconeixia la seva identitat i la barrera idiomàtica, només es comunicava en francès, els dificultava identificar-la i esbrinar d’on provenia. Davant aquestes circumstàncies, els Mossos d’Esquadra van decidir traslladar-la a l’Hospital Santa Tecla de Tarragona on va quedar ingressada per motius mèdics.

Un cop fetes les primeres gestions policials, agents de la Unitat d’Investigació de Tarragona van assumir el cas que per indicis apuntava a una desaparició de risc. Gestions policials van permetre localitzar a la roba que portava unes etiquetes amb un codi QR vinculat a una numeració. Immediatament, els investigadors van contactar amb Gendarmeria francesa per esclarir la identitat de la dona i traslladar tota la informació que havien recopilat fins al moment.

Aquestes gestions van donar els seus fruits al detectar una denúncia per desaparició del passat 29 de febrer a França que coincidia plenament amb la descripció física de la dona. A més, la seqüència numèrica del codi QR anava associada al centre sanitari francès del qual no havia retornat. La coordinació d’ambdós cossos policials ha permès la ràpida identificació de la dona i el retrobament amb els seus familiars.